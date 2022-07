Prohibieron a Sergio Sepúlveda entrar al funeral de Fernando del Solar, según Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante afirmó que no dejaron pasar a Sergio Sepúlveda al velorio de Fernando del Solar (Fotos;Ig/@sergesepulveda Ig/@fernandodelsolar)

Luego del lamentable fallecimiento del conductor Fernando del Solar, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante comentó que no dejaron entrar a Sergio Sepúlveda al funeral de su compañero.

Según explicó el periodista para canal de YouTube, el mánager de Solar le negó la entrada a varias personas, entre ellos Sergio Sepúlveda, a lo que Infante agregó que quizá fue por algo personal.

“El mánager tomaba la decisión de quien entraba y quien no entraba. Que a mucha gente no la dejaron entrar, que a un señor que se llama Sergio Sepúlveda de Azteca no lo dejaron entrar (...) Digo igual les caía gordo no”, dijo.

Gustavo Adolfo en su canal de YouTube habló de la muerte de Fernando del Solar ( Fotos: Captura de pantalla /YouTube Gustavo Adolfo Infante)

Esto causó intriga debido a que Fernando del Solar y Sergio Sepúlveda trabajaron muchos años juntos, además de que eran grandes amigos. Hasta el momento se desconoce la cuasa del por qué no lo dejaron acceder al velorio.

Según las delcaraciones de Gustavo Adolfo, Aaron era el nombre de la persona que no dejó entrar al conductor de Venga la Alegría para despedirse de su amigo. Por el momento, Sergio no ha externado ninguna declaración de lo sucedido.

Pese a esto, el conductor compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías en las que dedicaba lindas palabras a Fernando del Solar, quien estuvo presente en gran parte de su carerra.

Fernando del Solar junto a Sergio Sepúlveda (Foto: Ig/@sergesepulveda)

“Mi Fer, siempre sonriendo hasta en los momentos más dramáticos; es la más grande lección que me dejaste. No sólo como el tremendo conductor de TV, también como el hombre, papá, esposo, hijo, hermano, compañero y amigo solidario que fuiste. Quedaron mil risas y goles que compartir. #ArribaLosCorazones”, expresó.

Seguido de esa publicación, Sergio posteo otra donde está él, Fernando del Solar y todo el elenco de Venga la Alegría, como Pato Borghetti y Roger González posando junto a su compañero. En la descripción se puede leer: “Gracias Fer. #ArribaLosCorazones”.

Imagen compartida por Sergio Sepúlveda para despedir con lindas palabras a a su compañero Fernando del Solar (Foto: Ig/@sergesepulveda)

Además de esas palabras, Sepúlveda fue uno de los primeros en dar la noticia de su muerte y al hacerlo recordó los últimos días de su compañero, señalando que él se había dedicado a dar conferencias de la experiencia de su lucha contra el cáncer.

“Siempre con esa sonrisa que lo caracterizaba y siempre siendo empático con todo el mundo y nos enteramos que por problemas de salud había cancelado esa conferencia. Desde un tiempo para acá supimos que se había movido de la Ciudad de México a Morelos”, resaltó.

La muerte del ex conductor de Venga la Alegría fue algo que estremeció al mundo del espectáculo mexicano, pues varias personas del medio se consideraban cercanas a él e hicieron homenajes para despedirlo.

La muerte de Fernando del Solar causó conmoción en el mundo del espectáculo (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

La esposa del difunto, Anna Ferro compartió en redes sociales una imagen de la urna con las cenizas de Fernando, junto con una foto de él y flores blancas.

Asimismo, la viuda reveló que las cenizas del conductor serán esparcidas en el mar, al igual que las de su padre, quien falleció tres semanas antes que su hijo.

Ella expresó que estará en el mar con su papá justo como Fernando del Solar había deseado.

“Por fin en casa... después al mar. Mi bello ser de luz, amore mío”, fue lo que publicó Anna Ferro. Por su parte, Sergio Sepúlveda le comentó “Abrazo querida Anna” pero no recibió respuesta.

