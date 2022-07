Yrma Lydya, Fernando del Solar y Susana Dosamantes: la teoría de que las muertes suelen ser “de tres en tres”

Yrma Lydya, Fernando del Solar y Susana Dosamantes murieron con pocos días de diferencia (Foto: Archivo)

Los últimos días han pintado de luto el espectáculo mexicano, pues tres famosos han perdido la vida dejando un sentimiento de tristeza entre sus seguidores, entre quienes algunos han comenzado a notar que esta vez también se cumplió aquella extraña teoría de que las celebridades mueren “de tres en tres”.

En el medio del entretenimiento hay un mito llamado “Celebrity death rule of threes”, que indica que cuando un famoso muere, dos más fallecen al poco tiempo. Lo curioso es que esta teoría ha resultado desconcertantemente cierta en algunos casos, no sólo en México sino también en el mundo.

En nuestro país ocurrió recientemente con los sensibles fallecimientos de la cantante Yrma Lydya, el presentador Fernando del Solar y la primera actriz Susana Dosamantes, por lo que los más aventureros se han atrevido a decir que efectivamente se cumplió la llamada “Regla de tres de la muerte de celebridades”.

Yrma Lydya y los Herederos del Bolero: última interpretación. La joven cantante se reunió con la agrupación para hablar de futuros proyectos e interpretó "Mucho Corazón" (video: Facebook/Los Herederos del Bolero)

Fue el pasado jueves 23 de junio cuando la incipiente cantante de música vernácula Yrma Lydia fue asesinada en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Con 22 años, la intérprete tradicional mexicana fue ultimada por quien fuera su pareja, el abogado Jesús Hernández Alcocer, quien se encuentra detenido y en espera de una sentencia.

El escabroso caso que se investiga como feminicidio sacudió a la opinión pública, principalmente por las violentas circunstancias en que se suscitó, además de la lamentación por la vida de la joven, cuya prodigiosa voz tenía potencial para convertirse en una promesa de la música mexicana.

Yrma Lydya buscaba posicionarse como una heredera de la música vernácula mexicana (Foto: Facebook Yrma Lydya)

Una semana después de la muerte de Yrma Lydya, el medio se conmocionó con el inesperado deceso de Fernando del Solar. El actor argentino nacionalizado mexicano murió a los 49 años sin que se hubieran reportado afectaciones en su salud recientemente.

La causa de muerte del ex conductor de Venga la alegría y Hoy fue un cuadro de neumonía, que se complicó debido al deterioro de sus pulmones, a consecuencia del Linfoma de Hodgkin que padecía desde hace una década, un tipo de cáncer que ataca a los glóbulos blancos.

¿Quién fue Fernando Del Solar?

Del Solar fue recordado todo el fin de semana en distintas emisiones televisivas con su emblemática frase “¡Arriba los corazones!”, con la que lo despidieron sus ex compañeros y el público, que no esperaba el repentino deceso del también ex esposo de Ingrid Coronado.

Apenas dos días después, el medio artístico lloró la muerte de Susana Dosamantes, quien desarrolló su carrera a través de las décadas en el cine, teatro y televisión y se había consolidado como una de las histrionisas maduras con mayor renombre en el país.

Fernando del Solar desarrolló su carrera en México desde inicios de la década de los 2000 (Foto: Instagram)

La respetada madre de la cantante Paulina Rubio perdió la vida a los 74 años en un hospital de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde residía por periodos intermitentes con su famosa hija. Dosamantes sufría los embates del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado apenas en febrero de este 2022.

“Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna”, escribió la chica dorada para despedir a su madre, quien recientemente apareció en la pantalla chica mexicana como parte del elenco de la telenovela Si nos dejan.

Cáncer de páncreas fue el padecimiento que le quitó la vida a la primera actriz (Foto: Twitter/@PaulinaRubio)

¿Cómo surgió la teoría?

Celebrity death rule of threes data del 3 de febrero de 1959, cuando los músicos estadounidenses Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper fallecieron en un accidente aéreo cuando se dirigían a Minnesota a dar un concierto.

Lo cierto es que en los últimos tiempos, algunos famosos mexicanos se han sumado a la peculiar regla, como en el último trimestre de 2021, cuando falleció Octavio Ocaña, el recordado ‘Benito’ de Vecinos, la actriz Carmen Salinas y El charro de Huentitán, Vicente Fernández.

La peculiar teoría surgió a partir de la muerte de Buddy Holly (Foto: Archivo)

Otros casos similares fueron el de María Félix, Silvia Derbez e Irán Eory, en 2002; y el de Juan Gabriel, Evita Muñoz Chachita y Polo Ortín, en 2016. En todos los casos, murieron con pocos días de diferencia.

