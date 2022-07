Pedro Sola defendió a Ingrid Coronado tras ser culpada por muerte de Fernando del Solar: “La atacan sin razón”

Pedro Sola, Fernando del Solar e Ingrid Coronado (Fotos: Twitter)

Después de que el pasado 30 de junio se diera a conocer la muerte de Fernando del Solar, todo México y -en especial el mundo de la farándula- se puso de luto. No obstante, Ingrid Coronado rápidamente se volvió tendencia debido a que usuarios de redes sociales la culparon injustificadamente del fallecimiento del conductor. Ante esto, Pedro Sola rompió el silencio y defendió fielmente a su amiga.

Y es que, la justificación que dieron los internautas para arremeter contra la famosa se debió a las especulaciones que surgieron hace muchos años en donde se decía que Coronado se divorció y “abandonó” a Fernando del Solar después de que a él le diagnosticaran linfoma Hodgkin.

Fue así que, desde su cuenta de Twitter, el presentador de Ventaneando no se contuvo y señaló que todas las acusaciones hechas en contra de Ingrid eran calumnias.

“La gente sin saber realmente lo que pasó y sin razón ataca a @ingridcoronado en lugar de apoyarla en estos momentos tan difíciles de seguro para ella, hay que recordar que Ingrid es la madre de los dos hijos de @Fer_DelSolar”, comenzó a escribir Pedro Sola.

Pedro Sola defendió a Ingrid y envió mensaje a haters (Foto: Captura/Instagram @linetpuentes)

Asimismo, el compañero de Pati Chapoy rememoró una frase de una colega suya y les envió un contundente mensaje a todas las personas que han estado hablando o burlándose de Ingrid.

“@monicagarzag dijo un día ‘nadie sabe lo que pesa el morralito mas que el que lo trae cargando’ y eso se los digo a los detractores de mi amiga querida @ingridcoronado”, destacó Pedrito y posteriormente añadió: “@ingridcoronado amiga querida un abrazo muy fuerte y con mucho cariño para ti y tus dos hijos en estos momentos tan difíciles para todos. Te quiero, te admiro, te apoyo y lo sabes”.

Las reacciones por parte de los internautas no tardaron en aparecer y varios de ellos coincidieron con lo mencionado por Pedro Sola.

Pedro Sola defendió a Ingrid Coronado (Foto: capturas de pantalla/ Twitter @tiopedritosola)

“Así es! Ingrid estuvo con él el tiempo que pudo y que Fer le permitió. Fue lo más sano para ambos. Fer no se llevo rencor ni deseo nada malo a Ingrid. Uno quién es para echarle tierra a Ingrid? Son ciclos señores!! Ellos vivieron el suyo y el tiempo que fue necesario”, colocó una usuaria en Twitter.

Qué dijeron los usuarios de redes a Ingrid Coronado

Todo sucedió después de que se confirmara el fallecimiento de Fernando del Solar y, a pesar de que hasta el momento no se han esclarecido las causas de su muerte, usuarios de redes sociales -principalmente en Twitter- comenzaron a lanzar todo tipo de comentarios de odio hacia Ingrid Coronado.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado estuvieron casados por un tiempo y tuvieron dos hijos (Foto: Twitter@AllAccessMex)

“Hoy 6:00pm linchamos a Ingrid Coronado en la glorieta de la palma con la leña del ahuehuete seco”. “Ingrid Coronado le hizo brujería a Fernando del solar no tengo pruebas tampoco dudas”. “No he visto ningún comentario de @ingridcoronado, a lo mejor sigue dormida klra”, son algunas de las menciones que aparecieron.

A pesar de los malos comentarios, otros usuarios no dudaron en defender a Ingrid y destacaron que ella no tenía nada que ver con el deceso de su ex pareja.

“A veces Twitter se vuelve un lugar oscuro como ahora con lo de Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Hablando como si les constara lo que sea que hayan escuchado de su relación y enfermedad. Fomentando el odio hacia ella. Tantita madre, pinch* sociedad machista”, escribió una tuitera.

