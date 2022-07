Vanessa Guzmán sufrió un accidente automovilístico y compartió cómo se encuentra

Foto: Instagram/@vanessaguzmann

Este día, Vanessa Guzmán informó que sufrió un accidente automovilístico, por lo que tuvo que recibir atención médica. Desde el hospital, les escribió lo siguiente a sus admiradores:

“Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó”, se pudo leer. Además, les grabó algunos videos explicando la situación.

Información en desarrollo*