Vanessa Guzmán explicó cómo la ansiedad le provocó problemas con otros actores

Vanessa Guzmán habló de lo difícil que fue para ella trabajar con ansiedad (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Tras haber sido criticada por sus compañeros por su comportamiento en los sets de telenovelas, Vanessa Guzmán dio su versión de los hechos y confesó que fue su ansiedad la que la llevó a tener malentendidos con sus colegas.

Actores como Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y René Strickler han señalado públicamente a Vanessa Guzmán por presuntamente haber sido una persona conflictiva cuando se trataba de grabar telenovelas, a lo que ella ha revelado que pasaba por una muy difícil situación.

Tras años de haberse alejado de la pantalla chica, Guzmán finalmente reveló en El gordo y la flaca que durante su paso por las telenovelas sufría de una grave ansiedad, la cual le provocaba tener efectos en su comportamiento, lo que repercutió en su relación con otros actores.

“Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”

Fue durante "Atrévete a soñar" que la histrionisa habría sufrido de una ansiedad grave (Foto: Las Estrellas)

Asimismo, explicó que la ansiedad le provocaba puchos síntomas principalmente cuando estaba con mucha gente, lo que no tardó en hacerla sentir incómoda en escenas donde tenía que grabar con varios actores.

“En escenas grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchísimos extras, donde estamos todo el elenco, es de repente el sentir todo eso, obviamente desataba ese momento la ansiedad, esta temblorina de no saber ¿por qué?, esa falta de respiración”, recordó la hoy fisicoculturista.

La situación con sus síntomas de ansiedad la empujó a querer alejarse de todos y provocar que sus colegas la vieran como una persona grosera, pues ella sólo quería estar sola para desahogar los sentimientos que no sabía por qué la aprisionaban.

“Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, independientemente del medicamento, obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué estabas llorando”, explicó la actriz.

La actriz está enfocada en su preparación para continuar contendiendo dentro del mundo del fisicoculturismo (Foto: Instagram @vanessaguzmann)

Actualmente, Vanessa Guzmán dijo sentirse realizada y tranquila, pues ya fue diagnosticada y fue propiamente tratada por su ansiedad. Ahora, está enfocada en continuar poniendo todo su empeño en las competiciones de fisicoculturismo.

En septiembre de 2021 la polémica por las críticas a la forma en que la actriz se comportaba durante las grabaciones de telenovelas como Atrévete a soñar, volvieron a tomar fuerza ya que René Strickler confesó que pidió al productor de dicho melodrama que matara a su personaje, pues ya no quería continuar trabajando con Guzmán.

Fue en el programa Confesiones que Strickler reveló que, pese a la mala experiencia que tuvo trabajando con Vanessa, actualmente tienen una buena relación como colegas, pues años después ella lo buscó para disculparse por su comportamiento.

El actor señaló que trabajar con Vanessa en "Atrévete a soñar" fue una de sus peores experiencias (Fotos: Instagram @vanessaguzmann / @stricklerrene)

Según comentó, Vanessa estaba pasando por una difícil situación pues tenía poco tiempo de haber dado a luz y eso estaba afectando seriamente su salud emocional.

No obstante, a partir de esto, el público retomó las declaraciones de Cynthia Klitbo y Violeta Isfel, quienes años antes también habían señalado a su compañera en Atrévete a soñar por no “poder tocarla”. Ambas histrionisas aseguraron que la protagonista de Soltero con hijas se encerraba por horas en su camerino y Luis de Llano, el productor, no la reprendía por esto.

