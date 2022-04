Vanessa Guzmán respondió a críticas por su cambio físico: “Si tengo que hacer un personaje ‘gorda’ lo haré”

Vanessa Guzmán cumplirá 46 años el próximo 19 de abril. (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

En los últimos años, Vanessa Guzmán ha impresionado al público con su radical cambio físico después de que se alejara temporalmente de las telenovelas. La intérprete decidió dar un giro en su vida y someterse a un régimen de entrenamiento que la llevó a convertirse en una atleta profesional, incluso ha ganado algunas competencias de fisicoculturismo.

A pesar de que constantemente comparte su experiencia con sus seguidores de redes sociales, no se ha salvado del hate por su nueva apariencia. Debido a que esta situación sigue en aumento, la actriz de 45 años recurrió a su cuenta de Twitter para hacer frente a los señalamientos que aseguran tendría dificultades para retomar su carrera artística debido a que su cambio físico “no quedaría con cualquier personaje”.

Ante esta situación, Vanessa Guzmán tuiteó un mensaje donde dejó entrever que si deseara regresar a la televisión lo haría sin ningún problema porque considera que cuenta con la preparación profesional para personificar cualquier papel que le propongan sin importar su físico y mencionó que siempre buscará ser la mejor en cualquier actividad que desempeñe.

(Foto: Instagram: @bffvanezaguzman)

“Entiéndase: soy actriz hace 25 años, soy atleta profesional IFBBPRO ATHLETE, soy entrenadora certificada y avalada en México y USA, si mañana quiero regresar a jugar tenis, también lo haré y buscaré ser la mejor, pero si tengo que hacer un personaje ‘gorda’ lo haré dignamente”, escribió.

Sin embargo, su publicación desató opiniones encontradas en la caja de comentarios, mientras algunos usuarios de la plataforma se posicionaron a su favor, trataron de entender su punto de vista y le dejaron mensajes de apoyo reconociendo el trabajo que ha hecho dentro y fuera de la televisión, otros consideraron que su expresión no fue del todo correcto debido a que mencionó que podría encarnar con dignidad a una “gorda”.

“Disculpa, sin ánimo de molestar pero ¿porqué ser gorda sería /es indigno?”, escribió una tuitera “¿Con cuál mal? entiendo que el hate que recibas sea demasiado por ser figura pública, pero también las personas gordas lo recibimos, justificado por la gordofobia. Cada uno elige como vivir su vida y no por ello está “bien o mal”, solo es el camino que uno eligió”, agregó.

La actriz fue criticada por su físico (Foto: IG @vanessaguzmann)

Vanessa Guzmán respondió: “Jamás!!! Al contrario, pero las agresiones que recibo también se pasan de un límite… al contrario para eso me preparé yo si puedo tener la oso ilusas de ayudar a muchas personas con ese mal, soy entrenadora y estoy preparada para eso”.

No fue el único comentario que recibió al respecto y que respondió. Otra usuaria de la plataforma mencionó que para ella la palabra “gorda” es un termino despectivo y le sugirió utilizar otras frases para evitar confusión. La actriz de Atrévete a soñar trató de defenderse al explicar que los mensajes de hate que recibe también son despectivos y por esa razón reacciona de la misma manera.

“Lo hago en la misma proporción que me ofenden a mi … entonces digamos las cosas como son … no crees?”, tuiteó Guzmán.

La intérprete recibió más comentarios negativos por su publicación, sin embargo, también obtuvo reacciones positivas: “Si te sientes en armonía con tu interior y te gusta la imagen que te devuelve el espejo, no habrá que dar explicaciones!”, “Gran trabajo en todos los sentidos, pero no se si debería odiarte, eres el amor platónico de mi marido, no se pierde la novela solo por verte”, “Con todo respeto eres una mujer muy hermosa eres fitness, eres alta y una de las mujeres más chingonas del medio artístico”.

(Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

En más de una ocasión, Vanessa Guzmán ha explicado que decidió hacer un cambio en sus hábitos después de superar los trastornos alimenticios que sufrió durante su época como modelo.

