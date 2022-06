El desconocido inicio de Fernando del Solar en Televisa

Fernando del Solar en "El Chou de Fer" (Foto: captura de Facebook/@Venga La Alegría)

Miles de personas lamentaron el fallecimiento de Fernando del Solar, de 49 años de edad, pues fue reconocido por su trabajo en programas como Hoy, Venga la Alegría y La Academia. Sin embargo, son pocos los que conocen el inicio del famoso conductor y sus primeros pasos en Televisa.

Del Solar nació en Buenos Aires, Argentina el 5 de abril de 1973 y desde muy joven se mudó a México con el fin de impulsar su carrera artística; debutó como conductor en el programa matutino de Venga la Alegría, del cual formó parte de 2006 a 2012. Fue así que se convirtió en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana.

Sin embargo su formación artística comenzó en Televisa. Según relató Del Solar en una entrevista con Mónica Garza para el programa Historias Engarzadas, llegó a México en 1996 y aunque ya hacía algunos trabajos de modelaje, en realidad su sueño era ser actor. Fue así que tuvo la oportunidad de entrar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde aprendió de maestros como Sergio Jiménez y Adriana Barraza.

Venga la Alegría compartió un emotivo video para despedirse de Fernando (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

En aquella época llegó a convivir con jóvenes que después se harían de un lugar en la televisión mexicana, como la actriz Andrea Noli. Pese a que tenía toda la intención de seguir en Televisa, Del Solar fue echado del CEA por órdenes de Sergio Jiménez, a quien no le gustaba que el joven aspirante a actor se ausentara de sus clases para cumplir sus compromisos como modelo.

Del Solar no podía dejar de trabajar y fue así que finalmente salió de Televisa, pero la vida le tenía preparada una sorpresa. En la misma entrevista con Mónica Garza recordó que en la época que salió del CEA, había varios comerciales de él al aire. Elisa Salinas, quien entonces fungía como directora de Azteca Novelas lo vio y de inmediato dijo que aquel joven debería estar en las filas de la televisora del Ajusco.

Entonces lo contactaron de Azteca y llegó al Centro de Formación Actoral (CEFAT), donde tuvo oportunidad de tomar clases con Héctor Mendoza y Raúl Quintanilla.

Fernando del Solar llegó a México en 1996 (@fernandodelsolar)

El famoso profesor Quintanilla estuvo presente en la audición en la que Del Solar decidió su futuro: un encuentro de más de media hora donde el joven pudo mostrar su talento. Quintanilla lo cuestionó al final porque se había comportado de una manera “superficial” y cuando acabó la audición demostró que era una persona muy seria.

Del Solar acabó aquella audición pensando que no lo aceptarían en Azteca, pero resultó todo lo contrario, fue elegido para la escuela de actuación y en 1998 obtuvo su primer papel como actor en la telenovela Perla, protagonizada por Silvia Navarro. El propio Del Solar reconoció que aquella no fue su mejor actuación, pero eso no lo desanimó para seguir en el mundo de la televisión.

Fernando fue diagnosticado con cáncer en 2012 (Foto: Instagram @fernandodelsolar)

Su gran oportunidad; sin embargo, llegó lejos de las telenovelas pues se convirtió en el conductor de Insomnia de 2001, una emisión dedicada al mundo de los antros y la música electrónica. Posteriormente en 2012, al ser diagnosticado por cáncer, se alejó de los reflectores para poder atender su salud.

En 2018 el conductor regresó a Televisa y formó parte del elenco matutino Hoy; compartiendo cámara con personajes como Mauricio Mancera, Paul Stanley, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Natalia Téllez y Andrea Legarreta. Tan solo tres meses después se anunció su salida, la cual causó un gran escándalo y levantó todo tipo de rumores.

Tras su salida, Fernando comentó en una entrevista para Imagen TV, De Primera Mano, que la razón de su salida fue porque no logró empatizar con los demás conductores y aclaró no tener problemas con Televisa.

