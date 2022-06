“Arriba los corazones”: Venga la Alegría se despidió de Fernando del Solar con su emblemática frase

El conductor murió este jueves 30 de junio (Foto: Instagram de Fernando del Solar)

Tras el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, conductor de televisión en programas como Venga la Alegría, sus excompañeros despidieron a del Solar a través de un nostálgico video de Instagram.

La cuenta oficial de Venga la Alegría compartió un video en el que los conductores de dicho programa señalaron hacia arriba y gritaron “¡Arriba los corazones!”, frase que caracterizó al argentino. Después los conductores aplaudieron mientras en la pantalla de atrás se leía el nombre del fallecido.

“Este día despedimos #VLA con la frase que nos enseñaste querido Fer del Solar… ¡ARRIBA LOS CORAZONES!”, escribió la cuenta oficial de Venga la Alegría en Instagram. De igual manera, a través de su Twitter comentaron: “¡La familia de #VLA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! ¡Vuela alto querido Fer!”.

Personalidades del mundo del espectáculo e internautas reaccionaron al sensible deceso del conductor (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Cabe destacar que Fernando del Solar, de 49 años de edad, fue reconocido por su trabajo en programas como Hoy o La Academia, por lo que su muerte fue causa de una gran tristeza para sus colegas del entretenimiento y también para miles de seguidores que a través de redes sociales expresaron su pésame.

Cabe destacar que del Solar solía compartir mensajes emotivos para sus seguidores con su emblemática frase “¡Arriba los corazones!”; sin embargo, se dice que el origen oficial fue más por su humor, pues las palabras completas las escribió a través de un tuit del 2013: “Arriba los CORAZONES y abajo los CALZONES!!! A disfrutar de la vida y del AMOR...muchas felicidades a todos!! Por lo pronto amanecí con MOÑO”.

Esta frase no solo se convirtió en su lema sino que incluso le puso así al título de su libro, mismo que sacó en 2018 y trata sobre su angustiante reacción al enterarse que padecía cáncer, el 12 de julio del 2012. Se dice que recibió la noticia tres horas después de ser presentado en cadena nacional como el conductor del reality show más popular de México: La Academia.

El conductor sacó un libro que se llamaba como su emblemática frase (Foto: Instagram/ @fernandodelsolar)

En 2020, durante el programa En sus Batallas, del Solar recordó el momento en el que fue diagnosticado con cáncer y al mismo tiempo celebraba el ser conductor de La Academia.

“En el mejor momento de mi vida, la sensación de: La Academia. El conductor de La Academia, el estelar, en el prime time, horario central, o sea lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado me lo iban a estar dando ese día en vivo, y en la noche, a las 12 de la noche, me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no”, declaró.

Tras recibir la noticia, recordó que se sintió “chiquito” en la silla mientras el doctor le decía que comenzaría con un tratamiento y quimioterapias: “Uno se hace chiquito y lo único quiere es salir de ese lugar a gritar. Y a partir de ese momento cambió mi vida para siempre”, mencionó. Además señaló que no quiso salir durante casi un mes de su cama.

Del Solar padeció cáncer del pulmón y linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo. Durante el 2019 y hasta su lamentable muerte, Fernando del Solar, tuvo que ser sometido a diversos tratamientos, uno de ellos para desintoxicar su hígado y también contó con problemas en sus pulmones, por lo que tuvo que estar hospitalizado por más de un mes.

SEGUIR LEYENDO: