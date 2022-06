Yordi Rosado buscará entrevistar a Luis Miguel para su canal de Youtube: “Llevo dos años procurando el encuentro”

Yordi Rosado quiere entrevistar a Luis Miguel (Fotos: Instagram)

Yordi Rosado tiene una amplia trayectoria como conductor, pero más allá de su éxito en programas como Otro Rollo, desde hace unos años apostó a un formato más actual y comenzó un canal de entrevistas por Youtube. Así, tras entrevistar a polémicos famosos como Roberto Palazuelos, Luis de Llano o Vicente Fox, ahora el carismático artista estaría buscando el testimonio de una de las personas más controversiales en el medio artístico mexicano: Luis Miguel.

Fue durante una entrevista con Caras, donde Yordi habló un poco sobre cómo fue que inició con esta serie de entrevistas que lo llevó a aumentar considerablemente su popularidad.

El presentador señaló que el origen estuvo en un proyecto llamado La última y nos vamos, pero, debido a la pandemia por COVID-19 y los presupuestos este tuvo que finalizar.

“Siempre mi línea ha sido ser muy neta, cuando realizamos Otro rollo, por ejemplo, queríamos quitarnos del cartón de la televisión, cuando hicimos los libros de Quíbole con, eran libros en los que buscábamos saber qué les preocupaba a los jóvenes, qué querían saber o de qué querían hablar (...) Entonces, pensé en hacerlo en mi canal de YouTube, porque no tenía nada que perder… y así empezó”, comentó.

Luis Miguel es uno de los cantantes mexicanos más populares (Foto: Lalo Yasky/WireImage)

En este sentido, Yordi apuntó que ha tenido la dicha de colaborar con bastantes famosos, sin embargo, entre sus planes está entablar una íntima conversación con El Sol de México.

“Estamos trabajando en mucha gente, pero definitivamente, Luis Miguel es la persona en la que más he estado trabajando. Llevo dos años procurando ese encuentro, espero que falten pocos años para lograrlo”, comentó.

Qué dijo Yordi respecto a las entrevistas que han generado polémica

Cabe recordar que, al ser un formato tan amigable con el público, algunos de los invitados de Yordi Rosado frecuentemente revelan datos inesperados en su canal de Youtube. Tal como fue el caso de Luis de Llano, quien retomó su antigua relación con Sasha Sokol, cuando esta era aún menor de edad y que desató una denuncia pública por parte de la ex Timbiriche.

Ante este panorama, Yordi reveló que el alcance que han tenido ciertas pláticas en las que ha estado involucrado sí lo han llegado a afectar.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

“Es muy delicado, me cuesta mucho trabajo que pase eso, porque cuando entrevisto a una persona no quiero que le vaya mal ni la pase mal, quiero que se sienta verdaderamente cómoda porque no me gusta exponer a nadie. Es imposible que no ocurra esto porque la gente está contando sus realidades, y a veces esas realidades pueden mover muchas cosas. Sería una mentira que te dijera que no me preocupa”, externó.

De igual manera, añadió que era complicado para él, pero explicó que parte de su profesión era sobreponerse a las situaciones e intentar ser lo más fiel a sí mismo.

“Me duele en el alma que una persona me haya dado su tiempo y se haya metido en problemas. Sin embargo, yo soy un comunicador y no juez, y estamos para comunicar y pasar un mensaje. Mi mayor objetivo a través de estas entrevistas es que el público conozca al ser humano”, comentó.

