Galilea Montijo pidió que no quede impune feminicidio de Yrma Lydya: “Aquí hay alguien que perdió la vida”

El feminicidio de la cantante Yrma Lydya -quien presuntamente recibió tres disparos de su esposo, Jesús Hernández Alcocer- conmocionó no sólo a la población mexicana, sino al mundo de la farándula. Y, en este sentido, Galilea Montijo no dudó en pronunciarse y enviar un contundente mensaje al respecto.

Fue durante una reciente transmisión de Hoy, donde los conductores retomaron el caso de la intérprete y mostraron una entrevista que dio María Jiménez, la madre de la víctima durante el funeral.

“Quiero justicia para mi hija, que no quede impune para todas las mujeres que han sido lastimadas (...) ella cantaba, tenía ilusiones, le cortaron toda las ilusiones. (Las últimas palabras que Yrma me dijo) fue que me amaba y que me quería, ella es un ángel ahora, está volando y está cantando. Era maravillosa, talentosa, tenía mucho por hacer en la vida. Tenía muchos sueños por hacer, ella nació para eso, era mi orgullo”, dijo la mamá de Lydya durante el encuentro con los medios.

Asimismo, la cantante Sandra Montoya estuvo a cargo de homenajear a Yrma y otorgó un mensaje ante las cámaras: “Ahorita donde tienen que enfocarse es en la persona que la asesinó, sea quien sea, yo no estoy señalando a nadie. Sea quien sea es irse contra el asesino”.

Familiares cercanos "echaron porras" a la fallecida y también consignas exigiendo justicia (Foto: Captura de pantalla)

Así, tras presentar estas declaraciones en el matutino de Televisa, Galilea Montijo exhortó a las autoridades para que tomen las acciones necesarias contra el culpable.

“Que no quede impune, no es que se señale, seas quien seas, tengas poder no tengas poder, que no quede impune. Aquí hay alguien que desgraciadamente perdió la vida”, remarcó Galilea con un semblante indignado.

A esta demanda se unió Arath de la Torre, quien puntualizó que la violencia de género contra las mujeres en el país está alcanzando niveles muy preocupantes.

“Este es uno de muchos casos que suceden a diario, los feminicidios y todas estas muertes que estamos viviendo en México. Ya basta, no nos podemos acostumbrar a ese tipo de cosas de ninguna manera”, comentó Arath de la Torre.

Cabe recordar que fue el pasado 27 de junio cuando familiares y amigos de la fallecida cantante Yrma Lydya se dieron cita en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, para despedir a la artista.

Por la tarde de este día se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en el funeral, donde acudieron sus amistades cercanas, familiares y sus padres, David Gamboa y María Jiménez, quienes despidieron a la joven de 22 años entre porras y reclamos de justicia.

Además de las declaraciones retomadas por el matutino Hoy, la madre de Lydya agradeció a los medios y se reservó ciertos comentarios.

“Les agradezco mucho el apoyo que me están dando, pero sí quiero y exijo mucha justicia para ella y para todas las mujeres”. Al ser cuestionada sobre si la familia “tiene miedo a ser objeto de represalias”, la señora prefirió no emitir comentarios: “No quiero hablar en este momento, no puedo decir nada ahorita”.

El feminicidio de Yrma Lydya Gamboa se suscitó en medio de sus proyectos artísticos, pues este fin de semana la cantante de música tradicional mexicana se iba a presentar en concierto al lado de María del Sol, además de que se encontraba a punto de grabar su tercer álbum.

