Martha Higareda, Itatí Cantoral y María León conquistaron con rutinas de pole dance

Martha Higareda tiene 38 años, María León cumplió 36 el pasado mes de febrero, mientras que Itatí Cantoral recién cumplió 47. (Captura Instagram: @marthahigaredaoficial, @itatic_oficial, @sargentoleon)

Cada vez son más las personas que dejan de lado los estereotipos para practicar pole dance, un estilo de baile que se caracteriza por incluir una barra vertical fija como elemento principal, donde los bailarines demuestran sus habilidades y fuerza a través de impresionantes rutinas. Dicha actividad física requiere de mucha disciplina y trabajo constante, razón por la cual pocos se atreven a realizarla. Pero recientemente tres artistas mexicanas -quienes en distintas ocasiones han demostrado su pasión por la danza- conquistaron a sus fans con sus pasos.

Hace unas horas Martha Higareda sorprendió a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram con un video de su segunda clase de pole dance. En las imágenes se puede apreciar a la intérprete mexicana realizando algunos pasos básicos y, aunque recién comenzó a practicarlo, ya cuenta con la fuerza necesaria para cargar su propio peso sobre la barra gracias a que también suele hacer otro tipo de ejercicio.

“Atrévete a aprender algo nuevo. 2nda clase! La profesión del actor nos lleva a lugares inesperados!”, escribió en su post.

Con ello, la protagonista de Amarte Duele (2002) dejó entrever la posibilidad de que su nuevo pasatiempo realmente este relacionado con un futuro proyecto. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con mensajes de cariño, halagos y aplausos para la querida actriz debido a la exigencia que implica el pole dance.

“El pole no es nada fácil”. Excelente trabajo Martha!! Sera esto para un nuevo personaje? Eres tan hermosa. Sigues demostrando porque eres una actriz super talentosa. Siempre te preparas de la mejor manera para todos tus personajes”. “¿Qué no haces mujer? Impresionante!”. “Con razón tienes un cuerpazo”. “Owww Martha que increíble eres una gran artista y persona me encanta la pasión con la que haces cada cosa que te propones te admiro mucho”, escribieron.

Pero Martha Higareda no es la única actriz mexicana que bailó pole dance y compartió sus avances con sus fans, también lo hizo Itatí Cantoral. La famosa villana de telenovelas mexicanas recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video donde presumió sus pasos de baile a ritmo de Running Up That Hill que Kate Bush lanzó en 1985 pero que recientemente se popularizó por la cuarta temporada de Stranger Things.

La intérprete de 47 años demostró su excelente condición física al realizar algunos movimientos sobre la barra de metal y, al igual que su compañera de profesión, robó suspiros entre sus seguidores de la plataforma.

“Qué bárbara mi amiga”, escribió Patricia Manterola. “Cada día, siempre sorprendiéndonos con lo mejor mi reina, qué disciplina!!”. “Bravo! Nada fácil”. “Tremendo ejercicio para brazos y piernas”, “Lo haces parecer tan fácil, amo amo amo tu disciplina”, fueron algunas reacciones.

Las actrices se sumaron a María León, quien desde hace años practica pole dance y con frecuencia comparte algunas rutinas en sus redes sociales. La ex vocalista de Playa Limbo cautivó a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram con un video donde bailó a ritmo de My Life Is Going On, tema principal de La Casa de Papel.

“Amanecí con mucha actitud, y ganas de cometer el atraco del siglo: robarme tu corazón”, escribió en su publicación.

La cantante no fue la excepción y la sección de comentarios se llenó con halagos y muestras de cariño. Cabe recordar que hace unos días María León estuvo envuelta en la polémica por sus declaraciones en defensa de Yuri, quien desde hace varios años es criticada por la comunidad LGTB+ por sus supuestas actitudes homofóbicas.

SEGUIR LEYENDO: