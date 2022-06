Snoop Dogg “se declaró fan” de la comedia mexicana con un video viendo ‘Nosotros los guapos’

(Foto: REUTERS/Mario Anzuoni - Foto Instagram: @losguaposof)

Snoop Dogg sorprendió a sus seguidores de redes sociales -especialmente los mexicanos- con un nuevo video que grabó desde la intimidad de su hogar. Y es que una vez más el afamado rapero estadounidense demostró el cariño que siente por la cultura mexicana al presumir que estaba viendo Nosotros los guapos, un programa de comedia estelarizado por dos personajes: Albertano y el inmortal Vítor.

En los últimos años, el intérprete de Beautiful, Vato, Gin and juice y Drop it like it’s hot ha destacado como una de las pocas estrellas internacionales que constantemente comparten detalles de su vida privada a través de redes sociales. Dentro de su perfil de Instagram -plataforma donde cuenta con más de 74 millones de seguidores- destacan momentos que van desde sus grabaciones en estudio e interacciones con otros artistas hasta recuerdos de su juventud y convivencias con sus hijos.

Sin embargo, en las últimas horas llamó la atención de sus fans mexicanos con un video donde dejó entrever su aprecio por programas hechos en tierras mexicanas. En esta ocasión, el rapero compartió que durante su tiempo de descanso disfrutó de Nosotros los guapos, una comedia centrada en la vida de dos galanes de barrio protagonizados por Ariel Miramontes y Adrián Uribe.

En el fragmento audiovisual se puede apreciar a los actores mexicanos disfrutando de un día en un parque acuático y lanzando alguna que otra broma característica de sus personajes. Aunque Snoop Dogg no escribió en su post, causó revuelo entre sus seguidores de Instagram, quienes tomaron su publicación como una declaración de fanatismo hacia el programa.

Pero eso no fue todo, algunos bromearon sobre el tipo de contenido mexicano que sigue el rapero estadounidense y a través de la sección de comentarios le recomendaron seguir otras producciones como La Rosa de Guadalupe, uno de los programas más criticados de la televisión nacional debido a la forma en que presenta diferentes temáticas.

“Snoop Dogg viendo algunos programas mexicanos de primer nivel”. “Amo ese programa”. “Legítimo, el mejor show”. “Clásico. ¿Qué es lo que D-O-GG no hace?”. “Primera vez que veo a un gringo ver cosas en español sin subtítulos”. “Lo más random”. “Snoop también ve La Rosa de Guadalupe”. “Se la sabe”. “Snoop aquí viendo un espectáculo mexicano”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento se desconoce si la producción lanzará una nueva temporada tras la lamentable pérdida de Carmelita Salinas, querida actriz mexicana que falleció en diciembre de 2021. (Foto Instagram: @losguaposof)

Nosotros los guapos es un programa de comedia que durante cuatro temporadas se ha ganado el cariño del público gracias a que logró unir a dos icónicos personajes de diferentes épocas en una misma línea temporal. Por un lado se encuentra El Vítor, un conductor de microbús que destacó en un famoso proyecto de parodias que se transmitió durante la primer década de los 2000, La hora pico.

Por otro lado se encuentra Albertano, un galán de barrio que brilló en la pantalla chica como parte de María de todos los ángeles y que en los últimos años se ha posicionado dentro del gusto popular gracias a su personalidad. Nosotros los guapos inició sus transmisiones en agosto de 2016 bajo la producción de Guillermo del Bosque y dentro del elenco principal se encuentran Malillany Marín, Wendy Braga, Vanessa Bauche y Carmelita Salinas.

Snopp Dogg y su amistad con Lupillo Rivera

Los cantantes son amigos desde su juventud. (Foto: @lupilloriveraofficial / Instagram - @snoopdogg / Instagram)

El rapero estadounidense tuvo contacto con la cultura mexicana desde que era un adolescente gracias a su amistad con Lupillo Rivera: “La verdad Snoop Dogg y yo compartimos clases, estuvimos en la misma preparatoria, tuvimos la clase de biología juntos, yo creo que los dos tuvimos problemas ahí porque no poníamos atención, pero estuvimos los dos divirtiéndonos”, confesó el intérprete del regional mexicano en conferencia de prensa.

Su relación perduró y hace unos meses grabaron Grandes Ligas, una colaboración con Santa Fe Klan y Alemán.

