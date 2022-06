Alfredo Adame arremetió contra Magaly Chávez: “Lo que ella hizo es una grosería”

Qué razones provocaron la ruptura de Alfredo Adame y Magaly Chávez (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El actor Alfredo Adame, recientemente fue entrevistado para el canal de YouTube de Vaya Vaya, en donde contó su experiencia en el reality Soy famoso sáquenme de aquí y su versión del por qué la que su relación amorosa con Magaly Chávez se fracturó.

Alfredó relató que durante las grabaciones del programa, Magaly se comenzó a comportar de una manera extraña con él. La describió fría y distante los primeros días, lo que le generó dudas porque no sabía que estaba pasando con ella.

“Ya cuando llegamos al campamento yo le gritaba ¡buenas noches mi amor, te amo! y ella nada más me respondía buenas noches”, declaró el actor.

Adame aseguró que su ex novia se comportó diferente entrando al reality show (Foto: CUARTOSCURO)

Asimismo, comentó más episodios parecidos a ese y que después todo fue empeorando. Por su parte, la señorita Chávez había confesado que él la maltrató durante el programa, sin embargo, Alfredo tuvo otra versión de la historia.

“Magaly enreda las cosas y hasta estoy viendo que es bastante mañosa porque no fue así”, agregó.

Cuando sucedió la primera eliminación dentro del reality show, Alfredo confesó haber sido víctima de bullying y por ese motivo la producción creó una falsa sentencia, en la que se dio cuenta de que su ex pareja no estaba de su lado.

Alfredo Adame y Magaly Chávez con problemas durante el reality Soy famoso sáquenme de aquí(Foto: captura de pantalla/YouTube)

El conductor notó que su novia de ese momento jamás le gritó palabras de aliento en la competencia, mientras que todos los concursantes les gritaban a las otras chicas “tú puedes, vamos”.

Y es que la cosa no terminó ahí, pues cuando llegó el momento decisivo y no eliminaron a Adame, Magaly Chávez no estuvo nada contenta con la noticia e incluso denotó que en vez de alegrarse, se decepcionó de que su novio continuara en el show.

“Yo nunca escuché que Magaly me gritara ¡vamos mi amor, échale ganas, tú vas a ganar!, nunca la escuché, con decirte que hasta me extrañó (...) Salgo eliminado y en ese momento, de repente llega Magaly, me brinca, se me cuelga de cuello y llorando, yo dije pues que buena onda, no me gritaste nada pero pues sí siente que me voy (...) En el momento en que dicen que no estaba eliminado le cambia la cara a Magaly completamente, como de lagarto furioso”.

(Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

Desde ese momento quedó asombrado de la reacción de su entonces pareja, ya que el esperaba que se emocionara porque no lo habían sacado del programa, sin embargo, desde ese momento su relación comenzó a ir en picada y no volvió a ser igual.

Alfredo compartió que después de ese suceso, Magaly se comportaba indiferente y grosera, tanto que en una ocasión le gritó “cállate” a lo que el actor contestó “cállate tú, a mí no me andes callando”, además de que ese fue el comienzo de la pelea que tuvo más a delante con Oskarin, a quien casi le metió una patada.

(Foto: Instagram/@jessicadiazmx)

Luego de todos lo problemas, Adame se comenzó a portar indiferente y aseveró que ella le coqueteaba a Guty Carrera en su cara.

Pensó que quizá con el afán de darle celos, aunque aclaró que no era una persona celosa pero que hubieron cosas que Magaly no debió hacer. También dijo que ella no tenía educación y que lo que ella había hecho era una grosería.

Por otro lado, en un programa de Venga la Alegría, Magaly expresó que no volvería con Alfredo Adame porque supuestamente le había sido infiel durante el reality Soy famoso sáquenme de aquí, esto debido a que el ex conductor de Hoy tuvo actitudes extrañas con Jessica Díaz.

