De bendecir a unos novios a cantar “El Sapito”: así fue la visita de Belinda a México

Belinda regresó a México tras el escándalo que desató su rompimiento con Christian Nodal para presentarse en el Machaca Fest 2022, un festival de música que se llevó a cabo el pasado sábado 25 de junio en El Parque Fundidora de Monterrey. Como era de esperarse, su visita estuvo llena de sorpresas, desde el inesperado encuentro que tuvo con unos novios para darles su bendición hasta el problema de salud que enfrentó sobre el escenario y su interpretación de El Sapito.

La estrella de telenovelas infantiles regresó a tierras mexicanas un día previo a su concierto en el Machaca Fest. En cuanto llegó al aeropuerto de Monterrey tuvo un encuentro con los medios, donde fue cuestionada sobre temas relacionados a su ex pareja -con quien pensaba llegar al altar este año-, pero no respondió y solo mencionó que está leyendo los libros de Harry Potter.

Sin más, la protagonista de Bienvenidos a Edén se instaló en un hotel y fue dentro de las instalaciones donde se encontró con una mujer vestida de novia -aparentemente su fan-, quien si dudarlo se acercó para pedirle su bendición porque estaba a punto de casarse en un salón ubicado dentro del establecimiento.

Belinda estaba por abandonar el hotel rumbo al festival cuando la novia en cuestión y algunos acompañantes interrumpieron su paso: “Quería tu bendición”, dice la persona que grabó el video que horas más tarde recuperó el programa Venga la Alegría. La intérprete de Luz sin gravedad se acercó para abrazarla y accedió a bendecirla.

“Que seas muy feliz”, dijo. “Es que soy tu fan desde que era chiquita, quería ser como tú”, comentó la feliz novia. Belinda no tuvo más que palabras de agradecimiento para la mujer y también externó un mensaje para el novio, quien se encontraba entre los invitados: “Felicidades, cuídala, tratala bien que es lo más importante... tratar bien a la mujer, respétala, ámala mucho”.

Finalmente, Belinda posó junto a la feliz pareja. El matutino de TV Azteca publicó el fragmento en su cuenta de Instagram, donde usuarios de la plataforma reaccionaron al encuentro y la inusual petición:

“Divorcio seguro”. “Eso si es empezar un matrimonio con suerte”. “Ya le echó la sal a la pobre novia!”. “Es una dama mi Beli”. “Ya valió madr* ese matrimonio... aaaaah se crean, amor eterno a los novios!”, escribieron.

Después de su encuentro con su fan, Belinda partió rumbo al festival. Su presentación fue una de las más esperadas por los regiomontanos, quienes guardaban la esperanza de que no se molestara -como en anteriores ocasiones- y cantara El baile del Sapito. Las peticiones comenzaron a tomar fuerza y para sorpresa de muchos, la española sí tenía contemplado un espacio para su popular tema, incluso sus bailarines tenían preparada una coreografía.

Los videos inundaron TikTok, donde los usuarios de la plataforma aplaudieron que Belinda no se moleste y cante el tema que popularizó durante su niñez.

“Triunfando como siempre”. “Belinda tiene todo para ser una gran estrella a nivel mundial”. “No le gustaba cantarla ¿no?”. “Tan bella ella. No se apena porque fue su niñez”. “Un himno en sus tiempos”. “Un coro de la infancia”, fueron algunas reacciones.

Por otro lado, durante su concierto hubo un momento donde se sintió mal y así lo compartió con el público: “Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten”.

Bajo este contexto, Belinda pidió que el público cantara Ángel -tema que lanzó en 2003- mientras se recuperaba un poco y así lo hicieron, la española se sentó en la orilla del escenario y solo cantó unas frases.

