Belinda ya cubrió el tatuaje que tenía con las iniciales de Christian Nodal

Belinda se modificó uno de los tatuajes que tenía por Christian Nodal (Foto: Instagram/@belindapop)

Belinda compartió una imagen que ha dado de qué hablar ya que mostró parte de su cuerpo que en raras enseña, como lo es la parte interior de su tobillo izquierdo, donde se tatuó las iniciales de Christian Nodal. Al hacer esto, dejó ver que modificó aquel dibujo que se inyectó con tinta en su piel.

Fue el pasado febrero cuando Christian Nodal y Belinda dieron a conocer que había terminado su compromiso, desde entonces el sonorense se ha modificado todos los tatuajes que se había hecho en honor a su novia y como símbolo de su amor.

Ahora la cantante hizo algo similar con uno de los dibujos que tenía con motivo del cariño que sentía por el sonorense. Un tatuaje que Beli se había hecho hace más de 10 años en el tobillo y que finalizó colocando en su interior las iniciales de su prometido.

En el pequeño corazón rojo que está en la parte interior de uno de sus tobillos, al primer mes de que comenzó su relación amorosa, la intérprete de Luz sin gravedad colocó “CN” en tinta negra y retocó el rojo, algo que Nodal festejó en su momento comentando que esa era la muestra de que Belinda era “suya”.

Ese corazón, Belinda lo tenía destinado para tatuarse las iniciales del amor de su vida (Foto: captura de pantalla/Instagram)

El 24 de junio, la española compartió una fotografía de ella posando en la playa sólo con una bata de baño y una copa en la mano, mostrando ese tobillo, en el cual luce un corazón completamente negro, sin muestra de que alguna vez tenía letras en su interior o que era rojo.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2017, Belinda comentó que ese corazón se lo había hecho para escribir en su interior las iniciales del amor de su vida, pero en ese momento no quería pensar al respecto pues, inclusive, había dejado que la tinta se fuera difuminando hasta casi desaparecer.

La cantante, por primera vez, mostró completamente su tatuaje renovado (Foto: Instagram/@belindapop)

Además de este tatuaje, la protagonista de Bienvenidos a Edén se dibujó otros más en sus brazos y manos. La cantante presumió que se había tatuado un arco para complementar el corazón flechado que tenía Nodal, así como ambos se había puesto debajo “4″, el nombre de la mascota de Beli.

Por su parte, Christian Nodal se tatuó varios dibujos en alusión a Belinda, la mayoría de ellos ya fueron modificados.

Los primeros tatuajes que el intérprete de Adiós Amor se quitó fueron los que tenía en la cara que decían “Beli”, el cual ahora son los símbolos del Póker, y “Utopía”, que ahora es una gran flor de cerezo.

Después, modificó los ojos de la española que se había puesto en el pecho, uno de los tatuajes más llamativos que tenía y que se pensaba que sería imposible de ocultar. Ahora son dos calaveras con una águila en medio.

Un águila y motivos del viejo oeste norteamericano cubrieron la mirada de Belinda (Foto: captura de pantalla/Instagram)

En abril en entrevista con Venga la Alegría, Christian comentó que había decidido tapar los ojos aunque en su momento fue un dibujo “de gusto”. “Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, dijo el cantante.

Desde entonces, Nodal también se ha colocado muchos más tatuajes en todo el cuerpo, llamando la atención por los que actualmente tiene en la cara.

En los últimos días el sonorense se dejó ver con dos nuevos trazos en la cara y, según se ha especulado en redes sociales, ambos serían en honor a Cazzu, con quien mantendría un romance, pues uno dice “Amor” y el otro es una telaraña, que se ligaría a la argentina por las múltiples arañas que ella tiene por todo el cuerpo.

