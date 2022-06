Tierno beso le dio Cazzu a Christian Nodal antes de su concierto en Bolivia

Christian Nodal y Cazzu se besaron en Bolivia (Foto: Getty Images)

Hace unos días la cantante argentina Cazzu fue captada acompañando a Christian Nodal a su concierto en Cruz de la Sierra, Bolivia y luego de ese suceso, se hizo viral un video, en el que se puede ver a ambos artistas tras bambalinas dándose dos tiernos besos en los labios.

Las especulaciones de un noviazgo han estado sobre la mesa desde aquella presentación en Argentina, donde el intérprete de Botella tras botella invitó a Cazzu a cantar junto a él en el escenario. Justo antes de ese momento, la cantante estuvo grabando una serie de historias en las que entonaba las letras del mexicano.

Asimismo, días después se les comenzó a ver juntos en varios lugares, como en el aeropuerto de Guatemala y en España. Por esa razón es que los seguidores de los artistas hicieron especulaciones sobre un posible romance entre los dos.

Cazzu declaró para EXA que le gustan mucho las canciones de Nodal (Foto: Instagram/@cazzu)

Hace tres semanas, la compositora argentina externó una serie de declaraciones de su vida para una entrevista con EXA. Dijo que le gustaba escribir sobre el amor más no vivirlo. En algún punto el entrevistador le preguntó su opinión sobre tatuarse el nombre de alguien, a lo que ella respondió: “No bueno, eso es siempre una mala idea, yo no hago esas cosas”.

De igual forma, Cazzu contó su experiencia al compartir escenario con Christian Nodal y dijo que para ella fue una sorpresa y que no lo tenía planeado. “Yo solo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y en verdad cantamos mi canción favorita (Si te falta alguien) y a mí me gusta mucho su música”.

Existen algunas fotografías que rondan en internet, en donde se puede observar a ambos tomándose de las manos y caminando juntos mientras ríen, lo que ha dado a entender a sus fans que están felices juntos y que con ello Christian ya ha superado las polémicas con su ex novia Belinda.

Christian Nodal y Cazzu juntos (Foto:Twitter/@cojofeliz)

Los fans no se han hecho esperar con comentarios tanto positivos como negativos, pues hay quienes están a favor del supuesto noviazgo y comparten su felicidad en redes poniendo cosas como “Hacen bonita pareja”, “Los amo, que sean felices, “Que lindos”; mientras que otros tantos insultan a Nodal con cosas de su pasado: “Cuidado, no te vaya a exponer como a Belinda”, “Bien siguió el dicho de un clavo saca a otro porque no puede olvidar a Beli”.

Y es que ya han pasado casi cinco meses desde que Belipop y Christian Nodal rompieron su compromiso, ya que estaban muy próximos a casarse, pues él ya le había dado el anillo. Al principio ninguno de los dos compartió detalles de la separación, sin embargo con los meses se destaparon varias cosas.

Belinda y Nodal mensajes de WhatsApp(Fotos: Archivo)

El pasado mes de mayo, el sonorense expuso una de las conversaciones con su ex pareja en respuesta a un comentario que aplaudió la madre de Belinda, en el cual lo llamaban naco. Él externo su coraje en Twitter y esto causó revuelo en redes sociales.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjennme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bueno que le está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, tuiteó el cantante de regional mexicano.

