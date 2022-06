Niurka habló sobre el conflicto entre Pablo Montero y Juan Osorio: “No sabe cómo le va a ir”

Niurka, Juan Osorio y Pablo Montero (Fotos: Ig)

Desde su salida de La Casa de los famosos 2, Niurka Marcos no ha dejado de dar de qué hablar y, tras ponerse al corriente de algunas controversias que sucedieron en el mundo del espectáculo durante su ausencia, la cubana opinó sobre el problema que actualmente tiene Pablo Montero con Juan Osorio, por quedarle mal al productor en la última grabación de la serie El último Rey: El hijo del pueblo.

Fue durante una entrevista para Sale el Sol, donde la vedette destapó su punto de vista al respecto, después de que le dieran a conocer la noticia.

“Juan debe estar bien encabronado, mi amor, no pienso en Pablo Montero sino en Juan, ¿se empedó (Pablo)?, ¿agarró una peda magnánima? No, no sabe cómo le va a ir”, comenzó a decir Niurka.

Ante el inesperado suceso, la ahora ex integrante del reality show de Telemundo ahondó en que tal vez, el productor se tocará un poco el corazón con El piquito de Oro, ya que tienen una larga amistad.

“Bueno, de Pablito como somos los padrinos de él de cuando empezó... Pablo fue el que nos cantó mariachi en Garibaldi a Juan y a mí cuando me dijo si yo quería ser su novia. O sea, con 27 añitos... Y luego Juan me dio la buena noticia que Pablo era mi hermano en la telenovela Nunca te olvidaré”, dijo.

Pablo Montero decepcionó a Juan Osorio (FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

En cuanto a los fuertes roces que han tenido recientemente Montero y Osorio, Niurka intentó tener un panorama positivo al respecto y vio posible que el par se contente próximamente.

“A lo mejor Juan lo perdona porque le ha perdonado muchas”, externó.

¿Cómo empezó el conflicto entre Juan Osorio y Pablo Montero?

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández producida por Juan Osorio para Televisa Univision no solo arrancó con el pie izquierdo, sino también cerró de esa manera. La polémica que en todo momento giraba más en torno al elenco y la dinastía del Charro de Huentitán que sobre la misma trama, contó con una cereza en su gran pastel.

Y es que hace unos días comenzaron a surgir varios rumores donde se aseguraba que Pablo Montero habría faltado a la última grabación de la serie, causando una gran molestia en el padre de Emilio Osorio, en Televisa y el equipo de actores y técnicos que conformaron la segunda temporada de la polémica adaptación de la pantalla chica.

Juan Osorio apoyó a Pablo Montero en su papel de "Vicente Fernández", sin embargo las actitudes del cantante lo decepcionaron (Foto: Instagram)

Pero fue durante una entrevista con De primera mano, que Juan Osorio rompió el silencio y confesó que efectivamente, el actor no acudió al set como estaba estipulado.

“Es un tema que no me interesa abordar, Pablo sabe perfectamente en donde cometió errores, donde falló. Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación”, señaló el ex esposo de Niurka.

¿Qué dijo Pablo Montero respecto a su ausencia?

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, de su canal oficial de YouTube, Pablo Montero dio su versión de los hechos.

“El último día de grabaciones yo venía con una carga muy pesada de trabajo y yo no me presenté (...) Eran muchos los días que me dormía que solo dormía cuatro o cinco horas, entonces pues sí reventé el último día -que no debe de ser-. Tú estás comprometido en algo, tienes que partirte el alma hasta el final”, señaló.

