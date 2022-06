Raúl Araiza apoyó a Pablo Montero en una crisis alcohólica: “Son consecuencias que hemos pagado”

Raúl Araiza apoyó a Pablo Montero en una crisis alcohólica de la que no se dieron más detalles (Foto: Archivo)

Hace unos días Pablo Montero reconoció sus problemas de alcoholismo que evidenció el productor Juan Osorio, cuando el realizador de telenovelas destapó que el cantante no se presentó a la grabación del episodio final de El último rey: el hijo del pueblo.

Y es que según el padre de Emilio Osorio, la adicción al alcohol del cantante de La piquito de oro le impidió cumplir con profesionalismo con su labor como protagonista de la serie en la que encarnó a Vicente Fernández, pues debido a una borrachera, Montero no se presentó en el estadio que se había alquilado expresamente para la grabación, dejando así “plantado” al staff y al elenco de actores.

Tras reconocer que no se presentó en la grabación por problemas personales y luego de haber hablado con Osorio, quien a su vez aseguró que “no volvería a trabajar con Pablo”, ahora surgió el testimonio de un famoso que también se encuentra preocupado por el estilo de vida del cantante de regional mexicano.

Montero no acudió a la grabación final de la serie producida por Juan Osorio (Foto: Getty Images)

Luego de reconocer su alcoholismo como una enfermedad, Montero se ha apoyado en amigos y colegas para recuperar su salud, e incluso el intérprete aseguró que Raúl El negro Araiza lo había apoyado en una crisis alcohólica.

Ahora, el conductor de Hoy habló al respecto y confirmó lo dicho por su amigo: “Hemos pasado por esto él y yo y varios, sí nos hemos ayudado, en efecto, él lo hizo público. Yo lo ayudé en una crisis que tuvo y lo llevé a un lugar y estuve con él ahí en una junta y platicando”, contó a su salida de Televisa a un grupo de reporteros.

“Yo creo que este tema además de ser personal es muy público, lo peor es huirle y es una enfermedad como todas, con la que es ‘sólo por hoy’”, añadió el presentador del matutino.

Raúl ya se ha internado en clínicas de rehabilitación contra las adicciones en el pasado (Foto: IG: negroaraiza)

Araiza contó que pudo aconsejar a su amigo y le recomendó que no se enfocara sólo en lo negativo de su situación, sino en el “gran papel” que hizo en la polémica serie recién concluida.

“Él lo habló y le dije ‘son consecuencias que hemos vivido, no mataste a nadie, no te latigues ni nada, pide perdón’, ahí está, ya habló con Juan. Y le digo ‘sigue adelante, hiciste un gran trabajo’ o sea, también date palomazo en lo bueno, no nomás lo malo. Porque es muy fácil ver lo malo y no lo bueno, su esfuerzo”, recalcó.

Respecto a que si Montero debe enfocarse en buscar ayuda profesional y someterse a un tratamiento de rehabilitación, Raúl fue directo y destacó que es una decisión “de cada quién”:

Araiza apoyó a su amigo y le recomendó no sólo concentrarse en "lo malo" (Foto: Instagram/@negroaraiza)

“Es muy personal y no es que no lo haya hecho antes o no lo haya intentado, el chiste es evolucionar cada día, hay mucha gente que ya no bebe y es un neurótico y es un maldito con la familia, por eso le dicen ‘vuelve a beber’, o sea, hay de todo, pero en el caso de Pablo, por eso me permito hablar yo, nunca hablo de nadie, Pablo porque él lo externó, y yo creo que ha hecho cosas muy buenas no como para dejar nadamás grabadas las malas, sí la pagó, sí la lloró, sí se sufre”, expresó el también actor.

El negro equiparó la adicción al alcohol con cualquier otra dependencia y aseguró que él mismo “ha pagado las consecuencias”:

Además de Araiza, Carlos Bonavides también se mostró preocupado por la salud de Montero y le ofreció apoyarlo (Fotos: CUARTOSCURO Ig/@carlosbonavidesoficial)

“Cualquier adicción, la que sea, porque luego la gente dice ‘ay se oye muy fuerte adicción’, cada quien a lo que le guste, puede ser a comer, a no comer, ejercicio, vigorexia, anorexia, bulimia, farmacodependencia, la que sea cuesta mucho trabajo. Porque es muy pesado decir ‘soy ejemplo’, yo cuando he tenido que acudir, acudo y he pagado mis consecuencias pero también me gusta vivir al límite, a mí no me gusta pasar por la vida así nada más, por eso les decía que el amor lo voy viviendo como serie de Netflix, a ver cuántas temporadas da, pero lo vivo am full”, concluyó.

