El senador Bernie Moreno pidió garantizar la seguridad de los equipos de campaña en Colombia: “EE. UU. sigue la situación”

U.S. Senate Candidate Bernie Moreno (R-OH) speaks on Day 2 of the Republican National Convention (RNC), at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, U.S., July 16, 2024. REUTERS/Jeenah Moon

Bernie Moreno, senador estadounidense de origen colombiano, se pronunció en su cuenta oficial de X sobre el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Meta.

El senador por el estado de Ohio aseguró que Estados Unidos está al tanto del proceso electoral en Colombia y solicitó protección para todos los candidatos presidenciales.

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El congresista estadounidense afirmó que en Colombia se vive una “política atroz” y la calificó como “inaceptable”. Además, pidió que se garantice la seguridad de las elecciones presidenciales, previstas para el 31 de mayo de 2026.

Bernie Moreno aseguró que Estados Unidos está al tanto del proceso electoral en Colombia y solicitó protección para todos los candidatos presidenciales - crédito Kent Nishimura/REUTERS

“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación”, expresó Moreno en su red social.

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Bernie Moreno señaló que “Estados Unidos está observando con atención” la situación política en Colombia.

Bernie Moreno pidió que se garantice la seguridad de las elecciones presidenciales, previstas para el 31 de mayo de 2026 - crédito @berniemoreno/X

El senador del Partido Republicano integra la delegación de observadores electorales de Estados Unidos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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Detalles de lo ocurrido

El asesinato de Roger Mauricio Devia Escobar, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Cubarral (Meta) ha generado alarma sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia a solo dos semanas de las elecciones programadas para el 31 de mayo.

Devia Escobar, que también fue alcalde de Cubarral, perdió la vida junto a Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno del municipio, tras ser atacados la noche del viernes 15 de mayo de 2026.

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Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, se refirió a Devia como una persona comprometida y activa en el proyecto político. Detalló que la víctima había estado en Villavicencio gestionando insumos para la campaña y fue agredida al regresar a Cubarral.

Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, ocupa el segundo lugar en las encuestas, detrás de Iván Cepeda, candidato de izquierda del Pacto Histórico, agrupación que lidera el actual presidente Gustavo Petro.

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Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, anunció una recompensa de $50 millones, equivalentes a unos 12.000 dólares, para quienes ofrezcan información que conduzca a los responsables del crimen.

La Procuraduría, por su parte, expresó su rechazo al asesinato y solicitó a las autoridades esclarecer los hechos, así como fortalecer la protección de los actores políticos en el contexto electoral.

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El crimen de Devia Escobar no es un caso aislado. Hace pocos días, Mileidy Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el departamento del Valle del Cauca, también fue asesinada por sicarios, lo que incrementa la preocupación por la violencia que enfrenta la dirigencia política de cara a los próximos comicios.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que todavía no se ha determinado una hipótesis sobre los responsables ni las causas del atentado ocurrido en Cubarral. Explicó que mantiene comunicación constante con las autoridades policiales y de inteligencia, quienes continúan avanzando en las investigaciones.

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Benedetti también señaló que, poco después, se evitó un nuevo atentado que tenía como objetivo a un miembro del equipo de campaña de Paloma Valencia en la misma localidad, lo que eleva la inquietud por la escalada de violencia política en la región.

“También, en las últimas horas, se frustró un atentado en contra de un miembro de la campaña de Paloma Valencia en el mismo municipio. Ambos hechos están siendo investigados. Pronto daremos más información porque hasta el momento no hay hipótesis”, aseveró.

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El Ministerio del Interior subrayó su compromiso de garantizar la seguridad en el proceso electoral. Insistió en la importancia de proteger tanto a los candidatos como a sus equipos, y ratificó que ambos hechos se encuentran bajo investigación.