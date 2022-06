Carla Estrada lanzó advertencia a Pablo Montero respecto a sus adicciones: “Las oportunidades nunca se repiten”

Carla Estrada y Pablo Montero (Fotos: Instagram)

Pablo Montero es conocido por ser uno de los actores y galanes de telenovela más queridos en la televisión mexicana, no obstante, desde hace un tiempo, la reputación del famoso se ha dañado debido a fuertes polémicas en las que se vio involucrado, entre ellas: no llegar a las última grabación de la bioserie El último Rey: El hijo del pueblo o las acusaciones en su contra por haber consumido una gran cuenta en un restaurante e irse sin pagar y en estado de ebriedad.

Ante esta situación, fue en esta ocasión que Carla Estrada -productora de melodramas- rompió el silencio e hizo alusión a las supuestas adicciones que tiene El piquito de Oro.

“Mira, lo quiero mucho, la verdad es un hombre. Sí, la otra vez lo vi y me dijo ‘No me vayas a regañar’ y le dije ‘Ya ni para qué’, perdiera uno el tiempo. Ojalá que siente cabeza porque, la verdad, es un chavo talentoso, carismático y que tiene un mundo por delante, una familia maravillosa, tiene hijos, pero bueno, hay veces que las enfermedades no las puedes curar y necesitas apoyos”, dijo Estrada durante un encuentro con los medios.

De igual manera, la creadora de programas como El privilegio de mandar, Mis XV o Picardía Mexicana ahondó en que Montero será el único responsable de su recuperación.

“La verdad es que él un día tiene que decir: ‘Necesito ayuda’ porque la mano se la hemos extendido y me incluyo. Él necesita apoyo, ayuda y pues se sabe que, si necesita una mano amiga, la va a tener”, expresó.

(Foto: @pablomoficial/Instagram)

Respecto al presunto alcoholismo que tiene el actor, Carla Estrada apuntó que nadie está exento de vivir una situación similar, pero externó que lo importante era solicitar ayuda para superarlo y enfatizó en la cultura de la prevención.

“No tiene anda de malo tener una enfermedad, no tiene nada de malo pedir ayuda, pero sí, lo ideal es tratar de que la gente no caiga en eso para que no suceda todo lo que sigue”, dijo.

Asimismo, la productora aprovechó el espacio ante las cámaras para enviarle un contundente mensaje a Pablo Montero y motivarlo a hacer los cambios pertinentes para garantizar su bienestar.

“Las oportunidades, a veces, ya no se repiten. Más bien, nunca se repiten, puede haber otras, pero no se repiten”, sentenció.

¿Qué ha dicho Pablo Montero sobre el presunto alcoholismo que padece?

En un reciente encuentro con la prensa y bajo toda la presión del momento, el actor de Fuego en la sangre tuvo que hablar sobre los rumores que lo rodean respecto a las bebidas alcohólicas y, aunque no aceptó tener una adicción de este tipo, sí confesó estar en un tratamiento para mejorar su situación.

“Cuando yo tengo algún problema como lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso lo que me estás preguntando yo siempre me atiendo y trato de hacerlo. Ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”, expresó.

Y aunque la entrevista parecía ir tranquila, el actor de pronto explotó contra una reportera que lo cuestionó sobre por qué no se había presentado a cantar en el aniversario de un famoso restaurante mexicano.

“Permíteme, no me inventes porque estás inventando. Tuve y pregúntale a la persona porque no fui, porque no llenaron los requisitos del rider (técnico), si no hay un rider porque yo traigo 25 músicos y no hay más que diez micrófonos, no puedo presentarme”, agregó Montero.

