“Una falta de profesionalismo”: Juan Osorio aseguró que Pablo Montero no llegó a la última grabación de ‘El Último Rey’

Juan Osorio rompió el silencio y habló sobre Pablo Montero Ig: _vicentefdez / @pablomoficial / @juanosorio.oficial

Diversos rumores se han desatado sobre una mala relación entre Juan Osorio y Pablo Montero. Luego de que este último se presentó en estado de ebriedad a un llamado de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández e irrumpió ebrio a un festejo al que no fue invitado, donde intentó besar a la fuerza a Liliana Fox y Sara Corrales.

Ante esto, el actor no se quedó callado y brindó su versión de los hechos, donde puntualizó que las acusaciones son falsas.

No obstante, el pasado 6 de junio Juan Osorio -productor de la bioserie- brindó a De Primera Mano, su versión y aclaró como es su relación con Montero actualmente.

Tras ser cuestionado sobre los rumores en los que ha estado envuelto Pablo Montero, Osorio contestó contundentemente que es una cuestión que no estaba en sus planes tocar, pues el actor está completamente enterado de sus acciones erróneas: “Es un tema que no me interesa abordar, Pablo sabe perfectamente en donde cometió errores, donde falló”.

Osorio es el productor de la bioserie "El Último rey" Fotos: Cuartoscuro

Sin embargo, no negó que las especulaciones sobre la mala actitud profesional de Montero, ya que confirmó que el último día, al igual que en otros, no se presentó a las filmaciones:

“Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación y que anda diciendo que ‘iba de espaldas y que no salía’”, detalló Juan para el programa de espectáculos.

De manera que, la ex pareja de Niurka Marcos aseguró que Pablo dejó varada la filmación, lo que derivó a que se enojara muchísimo: “Dejó plantados a sus compañeros actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio a extras a todo los que conformaron esta producción. Por lo tanto, sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo”, subrayó Osorio.

Pablo Montero no se presentó a diversos días de grabraciones (Captura: @pablooficial/Instagram)

Es así, que el padre de Emilio Osorio, confirmó que, desde entonces, no ha tenido comunicación con el actor, pues se encuentra en espera de que él le pida perdón por la situación anterior:

“Al día de hoy no he cruzado palabra con él (Pablo Montero), porque creo que lo que tiene que hacer es venir a mi oficina, presentarse físicamente y ofrecer una disculpa a la falta que tuvo como gente profesional”.

Fue así, que al preguntarle a Juan sobre si en dado caso de que Pablo ofreciera disculpas, volvería a trabajar a lado de él, el productor contestó: “Si me lo preguntas ahorita, no. No tengo ningún interés en trabajar con Pablo Montero.

Finalmente, pese a las malas experiencias, Osorio reconoció que el trabajo de actuación de Montero, fue, sin duda, reconocido por toda la producción de la tan polémica serie:

“Yo creo que Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, eso es reconocido. Supo escuchar a mis directores, a los asesores”, acotó Juan.

Juan Osorio aseguró que Pablo sufre de adicción al alcohol (Foto: TVyNovelas)

Sin embargo, afirmó que Pablo Montero sufre de una desafortunada adicción que lo ha hecho cometer muchos errores a manera profesional: “Yo tengo que decir que cuando Pablo es una persona que le gana la enfermedad, es muy difícil”. Pues el productor de Televisa, afirmó que Montero sí sufre de problemas con las bebidas alcohólicas:

“La adicción al alcoholismo, por su puesto.(…) Yo le hablaba y le decía ‘Pablo, recuerda que tú tienes esta debilidad, entonces, te quiero dormido en tu casa’(…) y el único día que lo descuide, vino el trancazo”, relató el famoso.

SEGUIR LEYENDO: