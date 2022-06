Toñita insinuó que Carlos Rivera es “la marida” de Cynthia Rodríguez

Toñita ha hablado de los problemas que la distanciaron de Cynthia (Fotos: Gettyimages, Cuartoscuro)

Toñita es una de las integrantes de la primera generación de La academia que no ha aparecido en la pantalla de TV Azteca como parte de la recién estrenada emisión conmemorativa de los 20 años del show. La ausencia de La negra de oro en el programa ha desatado rumores de un supuesto veto por parte de la televisora del Ajusco.

Y es que al estreno del programa acudieron algunos de los integrantes de aquella generación de 2002, como Wendolee y Nadia, además de Myriam, quien es la madrina de la actual “camada” de alumnos, y Yahir -quien funge como el conductor del programa-, por lo que la ausencia de Toñita y otros ex académicos llamó la atención.

Versiones aseguraron que presuntamente Myriam Montemayor habría exigido a la producción no invitar a la nacida en Veracruz, pues es sabido que entre ambas cantantes ha habido fuertes rencillas sobre todo a últimos años.

Myriam, Wendolee, Nadia y Erasmo Catarino acudieron a la gala inicial, donde Toñita brilló por su ausencia (Foto: Instagram)

Según el rumor, Myriam pudo “mover sus influencias” en la producción de TV Azteca para evitar que Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García pisaran el foro de La academia 20 años, a pesar de ser algunos de los personajes relacionados al proyecto más recordados por el público.

Sobre estos rumores fue cuestionada la originaria de Tantoyuca, Veracruz en el programa de televisión de De primera mano. Pero al dar su respuesta, Toñita se lanzó contra otro de sus ex compañeros, Carlos Rivera, actual esposo de Cynthia Rodríguez, otra ex académica con quien la veracruzana tuvo problemas hace algunos años.

La cantante, quien recientemente participó en Las estrellas bailan en hoy, estaba siendo entrevistada en el programa cuando lanzó un comentario desconcertante. Y es que Addis Tuñón, una de las periodistas que conducen el show de Imagen Television, le preguntó si creía de verdad que la influencia de una o dos personas, en este caso Myriam y Cynthia Rodríguez pudiera “pesar tanto en la decisión” de la producción de La academia como para que incluso la vetaran de la televisora.

La pareja se encuentra vacacionando por Europa tras su visita al papa (Foto: Vatican Media, captura de Instagram/@vengalaalegriatva)

Fue en ese momento cuando la cantante de temas como De mí no te vas a burlar y Corazón llenito aprovechó para lanzar un comentario críptico en contra de Carlos Rivera:

“No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda creo que de luna de miel o anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá pues, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años”, expresó.

La conductora del programa hizo una mueca de asombro y Toñita continuó hablando en la entrevista sin aclarar a lo que se refería. El peculiar comentario de la cantante no pasó desapercibido por las fans del cantante de Recuérdame, quienes salieron en defensa del ganador de la tercera generación de La academia en redes sociales.

“Pero qué grosera Toña, quién se cree o a qué se refería. Habla de pura envidia”, “Esta mujer sólo se dedica a atacar a los que con talento y esfuerzo han logrado salir adelante en el medio artístico, pero allá ella”, “De muy mal gusto el comentario de Toñita, que alguien le diga que cualquier opción e identidad es válida hoy en día”, son algunos de los comentarios que se leen al respecto.

Fue hace un año cuando Toñita destapó que tras sus problemas con Cynthia Rodríguez, en TV Azteca le detuvieron el lanzamiento de un álbum navideño, la promoción de éste y la realización de otro material discográfico.

Según Toñita, Cynthia se encargó de pedir que la congelaran en TV Azteca (Foto: @tonitamusic1/ IG - @cynoficial / IG)

Según la cantante, la hoy esposa de Carlos Rivera inventó una serie de mentiras para bloquear su crecimiento artístico:

“Me dijeron (ejecutivos de TV Azteca): ‘nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño’, y yo, ‘¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpee?”

“Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer: ‘te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no vas a hacer el disco navideño, ya te vamos a sacar y a partir de ahorita estás congelada”, contó Toñita en Chisme no like.

