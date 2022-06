“Puro choro para tener rating”: Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Lolita Cortés y Toñita por su pelea

Lola Cortés, Gustavo Adolfo y Toñita (Foto: Cuartoscuro/Instagram/Instagram)

Tras el regreso de La Academia en su 20 aniversario, la polémica alrededor del show no ha parado y no sólo se han visto involucrados los nuevos participantes del famoso show de TV Azteca, pues los jueces y antiguos concursantes también han estado en el ojo público. Tal es el caso de Lola Cortés y Toñita, quienes en días pasados se vieron envueltas en una fuerte discusión. No obstante, aunque muchos televidentes y usuarios de redes estallaron por los dimes y diretes, Gustavo Adolfo Infante no se dejó sorprender y acusó a las artistas de estar haciendo un montaje, para ganar audiencia.

Y es que, todo el conflicto se originó después de que Toñita opinara sobre el debut de Yahir como conductor y compartiera su opinión sobre el teatro del pueblo. Bajo ese contexto, la ex académica recordó las supuestas palabras que habría externado la Juez de Hierro sobre la participación de artistas en recintos poco conocidos.

“Si Lolita te dice que el teatro del pueblo lo minimiza, señora Lolita déjenme decirle que en el teatro del pueblo han estado grandes artistas, grandes personalidades y que de ahí muchos hemos comido y no se minimiza porque va gente honesta”, dijo Toñita durante un encuentro con los medios.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

Las palabras llegaron a oídos de Lolita Cortés, quien horas antes de que comenzara el primer concierto arremetió en contra la ex académica por interpretar su mensaje de esa manera y de cierta manera cuestionar su trayectoria como actriz de teatro.

“Yo canté en las ferias del pueblo ¿dónde crees que empecé? ¿cuántos años creen que llevó en esto? Por favor, primero le pido a Toña que se eduqué, cultive y vea de dónde vengo, quiénes fueron mis padres, mi tío abuelo, dónde tuve que cantar y dónde he tenido que actuar después de hacer Bella y Bestia (...)no sean est*pidos, esa es la palabra, es*pidez cuando no hay cultura eso es lo que predomina”, señaló la jueza de La Academia.

A lo que Toñita no se quedó callada y respondió en otro encuentro con los medios: “Dice que ella ha trabajado en teatro desde chiquita, entonces, ¿quién se está contradiciendo, Lolita? Creo que me dijo estúpid* (...) No hay bronca, ella dijo: ‘Edúcate’ la verdad yo no sabía que ella había estado en teatro desde pequeña (...) pero al decir que ella trabaja en teatro lo minorizaste, lo hiciste popó y grandes artistas hemos estado en teatros del pueblo, ha estado Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y ellos no son equis”, dijo.

Qué dijo Gustavo Adolfo infante respecto a esta pelea

Fue durante una reciente emisión del programa De Primera Mano, donde Gustavo Adolfo dio su opinión respecto a el conflicto que traen las dos famosas y destacó que le parecía todo muy falso.

“¿Así o más armado?, ¿así o más chafa? (...) Es una estupidez lo que están diciendo, o sea, ya puro choro por tener rating nada más; pónganse a trabajar, o sea Lola se un poco seria ¿no? Ay sí, ‘teatro del pueblo’, nunca te vas a presentar en teatro del pueblo porque la gente no pagaría por ir a verte, es la neta”, comentó el polémico conductor de espectáculos.

Pero la situación no terminó ahí, ya que Infante aprovechó el momento para arremeter contra La Jueza de Hierro al señalar que no era una figura tan relevante.

“A Lola Cortés tampoco pagan por ir a verla, que digan: ‘¿En qué obra está Lola para ir a verla?’ No, si está Peter Pan, vas a verla pero no por Lola Cortés, no es Carlos Rivera”, añadió el periodista.

