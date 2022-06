Jolette respondió a las comparaciones con Rubí y envió mensaje a Lolita Cortés

Rubí fue comparada con Jolette por encender la ira de Lolita Cortés (Foto: Captura de pantalla TV Azteca/Cuartoscuro)

En medio del revuelo que ha causado el regreso de La academia con su edición 20 años, las anécdotas sobre la historia del reality show de TV Azteca han surgido en las redes sociales y entre el público que recuerda a los distintos personajes que pasaron por las aulas y foros de la popular escuela de canto.

Tal es el caso de Jolette, una de las ex académicas más recordadas, pero no precisamente por su calidad vocal sino por los polémicos desplantes y rencillas en las que se enfrascó en su participación de 2005, cuando no fueron pocas las ocasiones en que intercambió ríspidos comentarios con Lolita Cortés y Arturo López Gavito, críticos del programa.

Ahora, tantos años después, Jolette Guadalupe Hernández Navarrete fue recoradada en un programa especial previo al estreno de La academia 20 años, en el que la nombraron como parte de la semblanza de algunos ex alumnos que han pasado por las filas del programa emblema de TV Azteca.

La canción que había interpretado Jolette fue "Y yo sigo aquí" de Paulina Rubio cuando Lola Cortés pidió que ya no votaran por ella (Foto: captura de pantalla/Youtube)

A su salida de Televisa San Ángel, la hoy conductora habló con la prensa respecto a la manera en que fue recordada su participación en el programa: “Qué hermoso homenaje, tan inesperado, como hay gente nueva, hermosísima, me tomó por sorpresa ver que hicieron algo tan bonito. La verdad les agradezco, de mi maestro Beto e incluso del juez me parece que fue de alguna manera una forma de disculparse, reconocer a los años que nada era personal, que todo salió bien”, expresó al recordar sus polémicas participaciones suscitadas hace casi 17 años.

Respecto a la posibilidad de ser invitada y aparecer en la pantalla al lado de Yahir, Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Alexander Acha, Aleks Syntek, Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Myriam Montemayor, quienes conforman el cuadro de personalidades base en La academia 20 años, la presentadora expresó:

“No pudimos coordinar los tiempos, hubo una llamada muy amable de una señorita, tratamos de coordinarlo, pero por temas de contrato no se pudo, pero les deseo lo mejor a los chicos, que aprendan, que no lo sufran y que sean muy felices ahí”

Fue en 2005 cuando Jolette logró gran popularidad más por su personalidad que por su talento vocal (Foto: Twitter @RealJohnHarry)

En la edición conmemorativa del programa ha llamado la atención la participación de Rubí, quien hace cinco años se convirtió en “la quinceañera más famosa de México” por un video viral que la popularizó. La joven oriunda de San Luis Potosí ha sido comparada con Jolette por el público, en el sentido de haber sido la primera cantante femenina de esta generación en enfrentarse a los contundentes comentarios de La juez de hierro, Lolita Cortés.

Al ser cuestionada sobre las comparaciones con la joven de 20 años, Jolette expresó: “”Es una niña divina, que yo supe de sus XV años, en su momento me agobie por todo lo que vivió a sus 15 años, porque ya vivió algo muy fuerte, los medios ya la usaron […] pobre niña, yo creo que ha batallado y no quiero que sufra, todos somos irrepetibles, yo creo que ella va a marcar su propio camino, su propia historia, deseo que le vaya bien, y que no sufra”, expresó la presentadora de 38 años.

Rubí ha generado comentarios encontrados con su participación en el reality (Captura Twitter)

Respecto al recuerdo de Lolita Cortés, quien en alguna ocasión pidió al público que “ya no votaran por Jolette”, generando en ella un sentimiento negativo, a la distancia la mujer destacó que “a ella le mando un abrazo, quiero que haga bien su trabajo, y que no haga sentir mal a nadie porque es una tipaza y yo sí la quiero abrazar como se lo había dicho, a todos les deseo lo mejor, Alexander Acha está haciendo algo maravilloso, ojalá me hubiera tocado ese director cuando yo estuve en el show”, expresó.

Jolette desea darle un abrazo a Lolita Cortés, a casi 17 años de su encontronazo (Fotos: @jolettenavarrete / Instagram - @lolacortesreal / Instagram)

Por último, la artista no descartó volver a lanzar un proyecto musical. “De repente me invitan a cantar, me invitó una chava a hacer un dueto, ¡imagínate!, chance y me animo, no como carrera, pero de repente como hobbie”.

SEGUIR LEYENDO: