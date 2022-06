Alumnos de “La Academia” encuentran gusanos en su comida: “Yo pensé que era una basurilla pero se movió”

Al parecer Esmeralda fue la primera en percatarse de la presencia de los animalitos. (Captura de Youtube: Esta en tendencia YH)

El reality de canto más famoso del país se encuentra envuelto en la polémica debido a que los académicos descubrieron animalitos -que aparentemente eran gusanos- entre los alimentos que estaban consumiendo, situación que no solo desató una ola de náuseas y arcadas, también provocó críticas en redes sociales.

A tan solo unos días de que Rubí, Eduardo, Jackie, Mar, Zunio, Esmeralda, Alejandra, Santiago, Fernanda, Emilio, Isabela, Nelson, Mariana, Andrés y Cesia entraran a la famosa casa de La Academia, comenzó la controversia. Y es que durante la tarde del pasado martes 14 de junio los alumnos vivieron un asqueroso momento cuando descubrieron que dentro de sus charolas de comida había algo extraño, eran unos pequeños animales que más tarde identificaron como gusanos.

Todo ocurrió en el comedor. Los alumnos estaban platicando mientras degustaban la comida que la producción les proporcionó. Esmeralda, oriunda de Guerrero, encontró que entre los brócolis y ejotes había algo peculiar que rápidamente llamó su atención debido a que se movía. Escarbó con ayuda de su tenedor, lo tomó entre sus dedos y descubrió que era un animal.

Sin dudarlo compartió su impresión con sus compañeros, quienes al escuchar que se trataba de un animal comenzaron a buscar en sus platos y lamentablemente descubrieron que la comida de Esmeralda no era la única que estaba infestada.

Jackie no tardó en levantarse rumbo al baño para escupir el bocado que tenía en la boca. La siguió Emilio, quien tras confirmar con sus propios ojos que era un gusano se fue corriendo al sanitario con muchas náuseas: “Yo pensé que era una basurilla o algo así pero se movió”. Isabela se quedó inspeccionando su charola de comida y, en cuanto encontró un animal, sus compañeros se acercaron para verlo.

“No manches, aquí está”. “Si tiene”. “Ya me los comí”. “Más proteína”. “¿Alguien no se va a comer sus gusanos?”. “A parte están gigantes, tienen que desparasitarnos a todos”. “Yo no me los voy a comer”. “Hay que desinfectar y todo”. “Me da comezón”, fueron algunos comentarios entre los alumnos.

Los académicos comenzaron a limpiar toda la mesa, lavaron los utensilios que utilizaron y quienes todavía no terminaban sus alimentos los dejaron en las charolas. La sensación de náuseas perduró por unos minutos más, incluso, algunos no quisieron prepararse algo más y optaron por tomar solo agua.

Horas después de lo ocurrido, dos representantes de la producción del reality entraron a la casa para ofrecer disculpas por lo ocurrido. Explicaron que el origen de los animalitos que se encontraron en la comida fue la mermelada de frutos rojos y aseguraron que ya se tomaron cartas en el asunto para que la incómoda situación no se vuelva a repetir.

“No estoy dando excusas, simplemente les estoy informando de la investigación que hemos hecho desde hace un par de horas para acá. Se tomaron medidas inmediatamente. La empresa que se encarga de sus alimentos fue removida de sus responsabilidades dentro de la producción porque este tipo de incidentes no los permitimos y no los vamos a permitir”, comentó una persona del programa.

Ustedes están bajo nuestra responsabilidad y quiero asegurarles que es algo que no nos tomamos a la ligera. Así que en nombre de toda la producción les damos la cara y queremos pedirles excusas por eso

El video de lo ocurrido se viralizó en redes sociales, donde algunos internautas criticaron a la producción del programa por el descuido, mientras que otros bromearon con divertidos memes.

“Llevo muriendo de risa un buen rato por lo que está pasando”. “Total, alguien en los comentarios puso La Gusademia”. “No manches todos decían que esta temporada no le invirtieron dinero pero gusanos en la comida...QUE ASCO!”, fueron algunas reacciones.

