Lalo Mora negó acusaciones de robarse agua en Nuevo León: “Yo tengo porque Diosito me la mandó”

Lalo Mora negó robarse el agua (Foto: Twitter@marquesinap)

La crisis de escasez de agua en Nuevo León es una problemática que tiene a los habitantes de la entidad muy preocupados y, después de que el gobernador de la entidad, Samuel García, encabezara un operativo de supervisión para detectar las tomas clandestinas el pasado fin de semana, comenzaron a surgir varias acusaciones en contra de Lalo Mora, quien supuestamente estaría robando este líquido para su rancho.

A través de sus redes sociales, García Sepúlveda informó que durante esta inspección se ubicaron al menos seis ranchos con tomas ilegales a lo largo del estado. El primer rancho se ubica en el municipio de Los Ramones, donde se estaría sustrayendo el vital líquido equivalente a lo que consumen 140 mil habitantes de Nuevo León.

Posteriormente, Samuel García se dirigió al río Ramos donde indicó que hay al menos tres ranchos que, de igual manera, tienen tomas clandestinas para la extracción de agua. De esta forma detalló y sin ahondar en más detalles que: “Uno es de un artista”.

El "Rey de mil Coronas" aseguró que no llevaría a cabo ese tipo de actividades (@lalomoraoficial)

Fue ante este panorama que Lalo Mora rompió el silencio y frente a las cámaras de Telediario mostró su rancho ubicado en el municipio de China, Nuevo León.

“Me preguntaba ayer una muchacha, ‘don Lalo ¿Cómo es posible que se esté robando el agua?, y le digo no mamita, que voy a estar haciendo eso, yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo”, remarcó para el canal.

De acuerdo con la información compartida por Milenio, el intérprete de éxitos como Que no se apague la lumbre, El rey de mil coronas o Playa Sola ahondó en que él también ha vivido los estragos de la sequía.

“Y es más, allá en la 21, en Guadalupe , ahí vivo yo, me bañé con vaso… con botes, entonces no tengo por qué hacer eso (...) Que Lalo Mora el cantante y no sé qué más, pero yo no soy así, y no voy a hacer eso (robar agua), por eso tengo mis presas yo, esta agua es de lluvia, está hasta oscura por la hoja del monte, acarreo de basura”, puntualizó el famoso.

Lalo Mora constantemente está envuelto en polémica (Foto: Twitter@marquesinap)

Cabe mencionar que en Nuevo León hay al menos cuatro presas que abastecen de agua a los 5.3 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey: “El Cuchillo”, “La Boca”, “Salinillas” y “Cerro Prieto”.

Actualmente, la presa de “El Cuchillo” se encuentra al 46% de su almacenamiento, con 520 mil 986 hectómetros cúbicos (hm³), a lo que el famoso apuntó que las acusaciones en su contra no podrían estar sustentadas, ya que él está ubicado lejos de este lugar.

“Pero que tomen en cuenta y que quede muy claro, que estoy a tres kilómetros de la presa El Cuchillo y yo de los ductos, ni estoy a la orilla del acueducto que conduce el agua a mi Monterrey querido y si estuviera no lo haría”, recalcó.

Asimismo, el intérprete aprovechó para hacer un llamado al gobernador de Nuevo León y lo invitó a que acudiera a sus propiedades para descartar cualquier tipo de irregularidad.

“Yo conozco a Samuel (García) poquito, no tengo amistad con él, pero me gustaría que viniera a mi rancho, yo lo invito a que investigue mi presa y si quiere el venero que lo busque por debajo de la tierra, porque yo no tengo ducto como te repito, y un abrazo para él”, dijo.

