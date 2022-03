Compararon a Remmy Valenzuela con Lalo Mora por intentar besar a fan en pleno concierto

Remmy Valenzuela intentó besar a una fan y lo rechazó

Después de ser denunciado por darle una golpiza a su primo y a la novia de este en 2021, el cantante Remmy Valenzuela nuevamente se vio envuelto en una fuerte polémica, ya que intentó besar a una fan durante una de sus presentaciones.

Esto se volvió viral después de que un video comenzara a circular por redes sociales, en donde se observa al cantante de Loco Enamorado con micrófono en mano en medio de su concierto. Así, se le puede apreciar cerca de una asistente y de imprevisto se le acerca de forma brusca para plantarle un beso en la boca.

Ante el rechazo de la mujer, el intérprete de regional mexicano se aleja un poco molesto y se dirige hacia donde está su banda.

Foto: Instagram/@remmyvalenzuela

En TikTok los usuarios no tardaron en reaccionar al respecto e, incluso, compararon a Remmy Valenzuela con Lalo Mora, quien ha sido acusado en repetidas ocasiones de acosar a sus fans durante sus presentaciones en vivo.

“¿Qué clase de Lalo Mora es este?”, “piensa que por ser cantante las fans aceptarán lo que ellos quieren. Hay mujeres que si nos damos a respetar”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, otros internautas aprovecharon para aplaudir la acción de la joven y ahondaron en que la fama de un famoso no debería ser motivo para realizar este tipo de acciones.

“Así se hace, no porque son artistas se tiene que dejar dar un beso y más cuando está pasado de copas. Estando bien ni pelan a las fans”, “pues no es con cualquiera, quien se cree ese”, “con la pena, pero si no quiere, ni modo”, fueron otros de los mensajes que llenaron la caja de comentarios.

Videos en redes sociales mostraron tocamientos de Lalo Mora a sus fans (Foto: Captura de pantalla de reels de Instagram: @despiertamerica)

Y es que durante el año pasado, Lalo Mora causó revuelo, pues comenzaron a circular en redes sociales al menos tres videos en donde el ex integrante de Los invasores de Nuevo León realiza tocamientos sobre los cuerpos de sus fans, y a algunas de ellas incluso las besa en la boca.

Esto causó indignación entre los usuarios y se mencionó que el artista de 75 años habría incurrido en manifestaciones machistas y de abuso de poder.

A pesar de las fuertes denuncias, El Rey de mil coronas mencionó recientemente en un encuentro con los medios que él “no hizo nada malo” y ahondó en que los tocamientos a sus fans fueron una mala jugada de perspectiva de la cámara que captó el momento.

Múltiples seguidoras acudieron a tomarse una foto con el artista regiomontano; a algunas de ellas las besó (Foto: Captura de pantalla)

“Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos (lo haré) delante de mi público”, expresó.

Además, Lalo Mora mencionó qu admitió que el escándalo que se desató por los videos difundidos en internet le afectó mucho emocionalmente, al grado de haber llegado al llanto.

“Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, dijo.

Respecto a la más reciente controversia de Remmy Valenzuela, el cantante no ha emitido ninguna declaración hasta el momento.

