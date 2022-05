“Daredevil”: Disney+ está trabajando en una nueva serie del héroe de Nueva York

Conoce a Matt Murdock, que quedó ciego de niño pero con los demás sentidos incrementados. Matt lucha contra la injusticia de día como un respetable abogado y, por la noche, se convierte en el superhéroe Daredevil en el barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York. (Marvel)

El primer producto de Marvel junto a Netflix fue la exitosa serie que presentó a Charlie Cox como Daredevil. Después de tres temporadas y conectar con otros héroes para llegar a convertirse en The Defendes, Disney abrió su propia plataforma y canceló todas las producciones que tenía con el grande de la “N”. Con el anuncio de su llegada a Disney+, el escenario estaba dado para que Daredevil tuviera una nueva ficción en el universo de películas de Marvel y este jueves se confirmó su producción.

Para el regreso de Daredevil fue reconfirmado Charlie Cox en el papel. Su presentación en el MCU se dio en Spider-Man: No Way Home. Por otro lado, el enemigo número uno de este personaje, el Kingpin, también ya tuvo su vuelta en este universo en la serie Hawkeye, incluso con Vincent D’Onofrio otra vez en el personaje. Junto a los rumores de la participación de estos dos en She-Hulk y Echo respectivamente, se anunció que la nueva serie de Daredevil será escrita por Matt Corman y Chris Ord. Seguramente también los veremos en las películas en poco tiempo.

Según el sitio Variety, los creadores de Covert Affairs, Corman y Ord, se comprometieron a escribir y ser productores ejecutivos del nuevo programa que tendrá a Matt Murdock/Daredevil de nuevo en las calles. El informe indica que no será un relanzamiento del personaje, pero tampoco una continuidad directa de las tres temporadas ya producidas, sino algo llamado soft reboot.

Cabe aclarar que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher llegarán el 29 de junio a Disney+. Luego de su partida de Netflix, ahora Marvel contará con todos sus héroes y producciones televisivas en la misma plataforma. El anuncio se dio el pasado lunes 9 de mayo, más de dos meses después de la partida de los títulos de su antigua casa. Por ahora, solo continuará Charlie Cox como Daredevil, pero ya empezaron a sonar rumores para los otros personajes.

"Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "The Defenders" y "The Punisher" llegarán el 29 de junio a Disney+. (Marvel)

Dos años fueron los que tuvo que esperar Disney para poder hacer uso de los personajes. Sin embargo, Marvel no estaba seguro de lo que quería hacer con ellos. Recién en el 2019 fue el primer guiño a este universo con la llegada de Matt Murdock a Spider-Man: No Way Home. Apenas tres meses después se dio la partida de las series de Netflix y llegada a Disney + en otros territorios. Y recién en mayo se confirmó su arribo en Latinoamérica.

Actualmente, Disney+ sigue construyendo un nuevo catálogo de series basadas en los comics de Marvel con WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Moon Knight y el próximo estreno de Ms. Marvel. Todavía es una incógnita si los personajes ingresantes aparecerán en las series o en las películas que vendrán, pero la mayor pista fueron los regresos de Cox y D’Onofrio como Daredevil y Kingpin. Solo es cuestión de tiempo para que llegue la confirmación.

