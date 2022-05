Primer tráiler y póster de “She-Hulk: Defensora de héroes”, la nueva serie de Disney+

Ella es la prima de Bruce Banner, o sea, la prima de Hulk. ¿Pero qué sucede si obtiene los mismos poderes que su primo?

Luego de Ms. Marvel, Disney + tendrá a otra heroína como protagonista de sus series: She-Hulk: Defensora de héroes. Ella es Jennifer Walters, prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo) e interpretada por Tatiana Maslany. Este martes salió el primer trailer y la fecha de estreno de la serie que tendrá, en su primera temporada, nueve episodios.

Jennifer Walters (Maslany) es una abogada con un gran sentido del humor que usa aplicaciones de cita y que tiene el poder de convertirse en Hulk sin perder los estribos como el ¿antiguo? Hulk. En este primer avance se puede ver su transformación con ayuda de Bruce Banner, quien le hereda sus poderes tras una transfusión de sangre de emergencia. La buena noticia para ella es que tiene la capacidad de conservar la mayor parte de su personalidad, inteligencia y sentido común. A partir de ese momento, se convierte en la abogada especializada en casos de humanos con poderes por sus nuevas condiciones.

Póster de "She-Hulk: Defensora de héroes"

El nuevo video muestra la transformación de Jennifer en la heroína de Marvel, pero también reaparece Ruffalo por primera vez desde Avengers: Endgame lo que podría ser una constante en las series como Wong (Benedict Wong) que también confirmaron su aparición. El tráiler de She-Hulk le da una primera una mirada al regreso de Abominación, el personaje de Tim Roth.

Esta es la tercera serie de Marvel Studios en el año luego de Moon Knight y el próximo estreno de Ms. Marvel, el 8 de junio. Dato no menor: las tres series presentaron personajes desconocidos en el live action hasta ahora, diferente a la primera etapa de series donde le daban un título a los que no habían tenido ningún protagónico en el plano cinematográfico. Más a fin de año sí volverán los personajes de la pantalla grande con el especial de Navidad de Los Guardianes de la Galaxia.

Primeras imágenes de "She-Hulk: Defensora de héroes"

La serie fue escrita por Jessica Gao, dirigida por Kat Coiro, y como parte del elenco también se encuentran Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry. Mención especial para Jameela Jamil como Titania, quien será la rival de She-Hulk.

Por otro lado, el primer adelanto no da ninguna pista de la posible aparición de Matt Murdock, el abogado que de noche se convierte en Daredevil y que fue interpretado por Charlie Cox en la serie del mismo nombre y que regresó al personaje en Spider-Man: No Way Home. Los rumores están alimentados por su presentación en la película de Spider-Man más el regreso de las ficciones a Disney+ y que ambos trabajan de abogados. No sería extraño un rol más presente como fue el de Kingpin (Vincent Donofrio) en Hawkeye.

(Disney Plus)

She-Hulk: Defensora de héroes se estrenará en Disney+ el próximo 17 de agosto.

SEGUIR LEYENDO: