Isa de Aca Shore habló de Cynthia Klitbo y su relación con Rey Grupero

lsabel Castro, conocida por sus apariciones en Acapulco Shore hizo algunos comentarios sobre Cynthia Klitbo después de que los internautas la estuvieran etiquetando en una polémica de la actriz, donde se vio involucrado Rey Grupero, comediante y ex novio de ambas mujeres.

“Jajaja oigan me da mucha risa que me taggean en el video de la Klitbo diciendo que tiene contacto desde siempre como mi ex y que se adoran. Como si yo no supiera (emojis riendo)”, declaró la influencer en su cuenta de Twitter.

Recientemente Cynthia declaró que su ex pareja, Juan Vidal era muy egocéntrico, que se la pasaba hablando de sus músculos, que era muy grosero y la trataba mal. Muchas personas opinaron de esta situación, entre ellos Luis Alberto Ordáz, mejor conocido como Rey Grupero.

A pesar de que el influencer terminó con Klitbo, aún mantienen una buena relación. La actriz ha expresado que lo adora y que siempre ha sido muy caballeroso con ella, mientras que Rey dice lo mismo y además defendió a su ex pareja ventilando unos audios de Juan Vidal, en donde se esucha que está tratando mal a Cynthia.

Debido a que Isa Castro acaba de terminar su relación con Luis Alberto hace unos meses, no se pudo quedar callada ante el chisme que se armó en redes sociales y además de tomarlo con humor también comentó que todo eso era algo de lo que ella ya tenía conocimiento.

“Si el wey le mandaba mensajes y el Juan Vidal la hizo bloquear al Grupero jajaja (...) Ay no, no, yo ya ni sé con quien estaba. Pero la realidad es que como payasa no quedo, porque es algo que ya sabía “que se adoran” JAJAJA(...) Esa señora a veces me da risa”.

Según declaraciones de Isa en una entrevista con Gerardo Escareño, Vaya Vaya, ellos terminaron porque en Acapulco Shore 9 ella se dio un beso con Eduardo Miranda, Chile, mientras andaba con Rey, lo que provocó una ruptura en la confianza de él.

Para esos momentos decidieron no separarse, puesto que grabaron el reality show Inseparables aún siendo novios, sin embargo, Isa comentó que Luis Alberto no pudo perdonarla y le reprochó su infidelidad durante mucho tiempo, lo que poco a poco los llevó a terminar.

“Yo sí le rogué mucho porque yo sí lo quería mucho y bueno, a la fecha me gustaría que existiera un chip que me lo borrara de la cabeza porque pues yo sí sigo enamorada (...) La verdad es que me perdí a mí misma, dejé muchas cosas atrás, ya no podía ver a mis amistades porque él decía que mis amistades son tóxicas”, fueron las confesiones que hizo Isa.

También expresó que no pudieron quedar en buenos términos, ya que Rey Grupero la bloqueo de todos lados. Recientemente publicó una serie de indirectas en Twitter sobre él, refiriéndose a que no quería volver y que se había dado cuenta de muchas cosas.

“En la per** vida te voy a perdonar. Y no te perdono porque dejé de ser yo para ser lo que querías que fuera y solo me usaste...”, tuiteó Isa. Y es que en varias ocasiones ha dicho que con tal de salvar su relación hizo muchas cosas por su ex novio y que el no valoró y siguió atormentandola con el pasado.

