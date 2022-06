Acapulco Shore 10: ya comenzaron las grabaciones y estos son los integrantes confirmados

Integrantes de Acapulco Shore que ya están confirmados para la temporada 10 (Foto:Twitter/@acapulcoshore)

Se filtraron las primeras imágenes de las grabaciones de Acapulco Shore 10, que comenzaron este fin de semana en Puerto Vallarta, debido a que varios seguidores estuvieron grabando a los integrantes en las calles.

Hasta el momento los integrantes confirmados son Luis Alejandro Méndez, Jawy, Karime Pindter, Eduardo Miranda, Chile y las llamadas sexy vaguitas: Alba Zepeda, Jacky Ramírez y Fernanda Moreno.

Para el boss de la casa eligieron a Toño, quien estuvo en la octava temporada y según los integrantes es considerado como uno de los mejores jefes, además de que tuvo pequeñas participaciones en Acapulco Shock en ese año.

Las sexy vaguitas Fer Moreno, Jacky Ramírez y Alba Zepeda (Fotos: Instagram/@albacsz Gettyimages /Instagram/@fershymp)

Para la décima entrega habrá nuevos integrantes como Elizabeth Varela, quien recientemente tuvo una participación en el reality show Resistiré y fue ex novia de Jibranne Bazán, Jey, también integrante de varias temporadas de Acapulco Shore.

Eli Varela estuvo involucrada en una polémica hace casi un año, ya que Manelyk, la ex integrante del reality lanzó unas indirectas en Twitter en las que usuarios afirmaban que eran para Eli, esto debido a que se rumoreaba un amorío entre ella y Jawy Méndez.

Hablando de Manelyk González, recientemente tuiteó algo que se sospecha fue una indirecta para algunos de los Aca Shore: “No sé si me dan pena, lástima o risa... lo que no es tener ningún talento y querer figurar”, agregó la influencer.

Manelyk González lanzó sopechosa indirecta en Twitter, algunos piensas que es para los de Aca Shore (Fotos:Instagram/@manelyk_oficial)

Es sabido que desde que Mane terminó su relación con Jawy decidió alejarse de el grupo de amigos de Acapulco Shore porque según sus palabras, ya no “conectan” de la misma manera, además de que frecuentan a su ex pareja muy seguido.

La relación de amistad que tenía con Karime se fracturó, debido a que la creadora del podcast Karime Kooler, decidió apoyar a Jawy en vez de a Manelyk tras su ruptura y por esa razón ambas se dejaron de seguir en sus redes sociales.

Karime ha expresado en algunos programas como Pinky Promise y Exa, que Mane siempre será su amiga y que no tiene ningún problema con ella, mientras que la ex integrante de la Casa de los Famosos expresó a través de en vivo que no le interesa tener contacto.

Karime y Jawy Méndez (Fotos:Twitter/@Jawy_AcaShore)

Por su parte, Jawy Méndez no ha dado ninguna declaración al respecto, pero lo que sí se sabe es que su regreso a la temporada 10 causó mucho revuelo en redes sociales debido a que ha sido tillado de “machista” “misógino” y “abusivo” según varios seguidores del reality show.

Y es que en la última temporada en la que apareció el influencer, durante el 202, se vio involucrado en una pelea de su ex novia Manelyk con Dania Méndez, también ex integrante de Aca Shore. En la escena se observa como Luis Alejandro le pone el codo en la cara a Dania mientras está tirada en el suelo. Este acto terminó causando mucha indignación en los usuarios.

Integrantes originales de Acapulco Shore (Captura de pantalla)

Por ese y otros motivos, varios de los integrantes originales como Jawy, Tadeo, Mane y Potro no participaron en las siguientes temporadas. En varias ocasiones algunos personajes antiguos, expresaron que no les gustaba en lo que se había convertido el programa y que tampoco estaban de acuerdo con los nuevos integrantes.

Entre ellos estuvo Jawy, quien no participó en la temporada 8 ni en la 9, pero finalmente accedió a salir en la número 10. Karime fue la única de los originales que participó en las entregas anteriores, junto con algunos de los viejos como Jey y Chile además de los contemporáneos Nacha, Fer, Isa Castro, Diego y los nuevos Jacky, Alba, Benny, entre otros.

