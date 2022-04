Sofía Reyes y Leon Leiden piden ayuda a los fans de RBD para lanzar canción inédita con ellos

Los populares cantantes mexicanos buscan que el proyecto pueda ser lanzado así como contar con la presencial de algún Rebelde

RBD se ha consolidado como la banda pop en español más importante en la historia de México -incluso latinoamérica- pues a más de 18 años de su creación, el público no los ha olvidado y al contrario parecen estar cada vez más presentes. Pero no son solo sus fans siguen escuchando su música, sino también otros cantantes de la vieja y nueva escuela, quienes no han dudado en hacerlo saber públicamente como fue el caso de Karol G hace unas semanas.

Ahora son dos jóvenes talentos mexicanos los que no solo han hecho público su amor por la banda, sino incluso han revelado un gran secreto: Sofía Reyes y Leon Leiden crearon una canción inédita para los protagonistas de Rebelde. La idea surgió tras el anuncio del regreso de su catálogo musical a plataformas de streaming y en formato físico así como el exitoso concierto virtual Ser O Parecer 2020, así como los grandes rumores de la gira mundial presencial que estaba considerada para este 2022 pero podría realmente suceder en el 2023.

La petición se ha títulado "Proyecto RBD" (Fotos: Instagram/@leonleidenmusic/rbd_musica/sofiareyes)

Ante la incertidumbre ambos han lanzado Proyecto RBD, que consiste en buscar ayuda de todos los fans del grupo mexicano y sus seguidores para que la disquera apruebe que pueda salir el sencillo, así como hasta se contemple la posibilidad de que alguno de ellos participen cantando el sencillo del cual también se dio un primer adelanto.

“Hace un tiempo me enteré que RBD, sí RBD, iba a tener su reencuentro así que me junté con mi amiga Sofía Reyes para hacerles una canción. Después de escuchar la locura que hicimos, teníamos que hacer que les llegara y lo más loco es que (sí) les llegó y la escucharon”, empezó a relatar Leiden en el video que rápidamente se ha hecho viral en la plataforma de Tik Tok, lugar donde él cuenta con un gran fandom y lo han posicionado como una de las celebridades nacientes de internet con más talento y popularidad en la historia.

Anahí Puente es una modelo, cantante, actriz y empresaria mexicana. (Foto: @anahi/ Instagram)

El video continuó con otra sorpresa: mostró la reacción en audio que tuvo la líder de la agrupación, Anahí, después de que su manager Guillermo Rosas le mostrara la melodía. “No, no, está espectacular, es como Sólo Quédate En Silencio y reloaded y traído como a la quinta mil potencia… Dile a Sofía y a Leon que no,no está… ¡¿qué, qué te digo?!”, expresó la intérprete de Mi Delirio, Me Hipnotizas y Hasta Que Llegues Tú.

El creador de canciones como virales como Desde Que Te Vi, Fondo de Bikini y Gitana agregó la información sobre cómo ayudar a que la gran sorpresa sea una realidad: “Tristemente este reencuentro todavía no se da, pero queremos que la canción salga a la luz y que con tu apoyo alguien de RBD se anime a participar. Para que tú seas parte de esto ayúdame a interactuar y compartir este video por todos lados para que esto sí se haga realidad, porque con tu apoyo yo sé que tenemos el power para lograrlo…”, agregó previo a escuchar unos segundos de la melodía.

Así fue la reacción del cantante al escuhar la voz de Anahí hablando sobre él (Foto: Instagram/@leonleidenmusic)

Las redes sociales no han dudado en apoyar y rápidamente han dejado cientos de mensajes donde las etiquetas a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Ukermann:

“Nunca duden de que los fans de RBD lograron que Televisa tenga un acuerdo con las disqueras y Cris Morena, haciendo posible el reencuentro y la música en Spotify”. “Cuando a los fans de Brasil se les mete algo en la cabeza todo es posible, recuerden que RBD allá es sagrado”. “México, Colombia, Brasil unidos para esto, no duden que Anahí sea la encargada de colaborar”, expresaron en Twitter.

Los fans de RBD pueden ayudar haciendo viral el video (Foto: Instagram/@leonleidenmusic)

SEGUIR LEYENDO: