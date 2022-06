Dennis Arana en “La Academia”: la historia de cómo lo sacaron del “clóset” en vivo a nivel nacional

El cantante estará en "La Academia: 20 años" (Foto: Infobae México)

La representación LGBT+ dentro de la televisión mexicana durante años ha estado interpretada por personajes llenos de estereotipos negativos que de alguna manera han afectado indirectamente a la comunidad, pues su poca apreciación ha sido considerada durante años como “una burla”. Por ello, el cambio dentro de las televisoras ha sido un factor muy importante que demuestra progreso, justicia y respeto.

A solo unos días de que TV Azteca arranque con su reality show más exitoso, La Academia en su edición por sus 20 años, Dennis Arana quien ahora es un exitoso ex académico - participante de la decimosegunda generación (2019-2020) quedando en cuarto lugar- y será el conductor digital del proyecto para la corresponsal en Guatemala de donde es originario, platicó en exclusiva para Infobae México sobre su paso por el programa, así como detalló sobre la importancia de tener representación LGBT+ en pantalla, a pesar de que la televisora del Ajusco lo “sacó del clóset” públicamente dentro de una de sus emisiones sin su consentimiento.

“Creo que las veces anteriores no quedé por mi crecimiento, o sea siento que de esa vez que hice el casting y quedo, era un Dennis un poco más maduro [...] el reality busca personalidades, busca a estas personas que saben que van a entrar y no van a pasar desapercibidos, gente que si en algún momento pasan se tiene que agarrar a madrazos, eso es lo que buscan y fue lo que pasó en esta generación”, inició a relatar.

El ex académico habló sobre el escándalo de Danna Paola, los rumores de un guion detrás de los alumnos y hasta como funciona el reality

Agregó: “En mi generación como que eran personalidades muy fuertes que por eso pasó lo que pasó, nos agarramos a veces a decirnos cosas o defender nuestra postura, por eso creo que fue un poco fuerte y se movió mucho. Pero de ahí, tal vez los perfiles, tal vez tenía que ver porque siento yo que también el reality a veces dice ‘Esta vez queremos un perfil así’, entonces eso es lo que tiene varias personalidades y no todos son iguales”.

El popular concurso de canto que tendrá una nueva edición tras dos años de pandemia por COVID-19, el cual será estrenado el próximo domingo 12 de junio , por algunos años ha tenido un rumor en internet sumamente fuerte que consiste en una supuesta homofobia y transfobia por parte de la empresa que lo realiza, sin embargo el también contar lo ha desmentido aunque su paso por el show también fue cuestionable en ese sentido.

“Yo no había dicho que era abiertamente gay, nunca lo había mencionado y pues parte de mi familia no lo sabía aunque como dice Juan Gabriel ‘Lo que se ve, no se pregunta’ y entonces yo dije ‘Así estoy tranquilo. Sé que vengo de un país un poco cuadrado y también estoy en uno donde están todavía aprendiendo mucho sobre la comunidad. Si lo menciono y lo hago así siento que van a dejar de votar y me van a sacar”, expresó.

Sobre su salida de clóset a nivel nacional en vivo, que no contó con su autorización agregó: “De un día para otro todo apareció en video y salió en un concierto y fue como de ‘Qué está pasando’, me agarró en shock porque de alguna forma yo no sabía que se iba a hablar del tema ni tampoco se podría decir que había dado el consentimiento de ‘Sí, háblalo’. Fue fuerte porque me puse a pensar ‘Y mi familia, ¿los que no sabían? Mi país cómo lo va a tomar, ¿si dejan de votar por mí por este pensamiento machista?’ Siento que conmigo fue lo contrario y fue porque el productor siempre cambia”, confesó Dennis.

