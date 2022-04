Alejandra Ley habló sobre la desmitificación de las parejas LGBT+ en la serie “Se Rentan Cuartos”

Alejandra Ley es "Megan" (Foto: Paramount +)

Se Rentan Cuartos se ha convertido en uno de los programas consentidos por los fans de la comedia y los ratos en familia con un gran toque de humor. Ante la llegada de la quinta temporada, Alejandra Ley nos platica más sobre el proyecto de Comedy Central y Paramount+ que sigue rompiendo estereotipos y es una de las propuestas más frescas, dentro de su género, en los últimos años.

Sobre lo que sus fans pueden esperar de Megan, su personaje, y la relación con el resto de habitantes de la popular casa, Alejandra contó: “Esta interesante porque en esta temporada ella y Mamá Nacha (Regina Orzoco) tiene por ahí un conflicto y no entre ellas, pero habrá algo que probablemente las puede separar aunque no sabemos qué pasará con eso, porque ellas se aman, se adoran, se la pasan agarrándose a besos. No hay ningún tema sobre el hecho de que son dos mujeres que son pareja, eso me encanta de esa serie, que las situaciones son y ya”, expresó para Infobae México.

La apertura LGBT+ en proyectos como este han sido uno de los atributos diferenciadores más importantes que ha tenido Se Rentan Cuartos, ya que la diversidad sexual no es un tema tabú, eje temático o motivo de conflicto dentro de la historia, sino todo lo contrario, “solo existe y ya”, por ello la también destacada standupera habló sobre lo importante que es dejar el enfoque lleno de estereotipos y típicas historias sobre “la salida de closet”.

“Me encanta que cuando llega un conflicto entre ellas, no tiene que ver en como en el entorno hay una relación de dos mujeres sino con cosas que le pueden pasar a cualquier pareja y eso me parece la verdad muy valiente, inteligente, muy interesante de este proyecto porque sí es comedia pero también estamos haciendo cosas importantes que para eso sirve la comedia, para tocar estos temas de manera muy ligera y también para pues poder sentar un precedente o hablar de cosas que son importantes para la sociedad que luego no se permiten en otros géneros porque todo mundo se lo toma muy a pecho”, agregó.

Alejandra Ley confesó que cuando aceptó el proyecto y su querido personaje Megan se le platicó la naturalidad con la que su personaje LGBT+ iba a ser abordado, por lo que habló sobre las problemáticas de visibilidad que existen en la televisión mexicana:

“Siempre los personajes de la comunidad no tienen vida alrededor; solo son gays, o solo son lesbianas o solo son trans y es como de no tener una interacción real, luego es de que no tienen ni hermanos ni papás y es como de ‘¿qué onda?’”, platicó antes de mencionar su amor y admiración por Regina Orozco.

“Hacer este personaje junto a Regina Orozco pues es una delicia, ya ven que yo amo a Regina, la admiro muchísimo y bueno yo no había tenido el honor de trabajar con ella y ahora en Se Rentan Cuartos pues no la pasamos muy bien”, confesó.

Se Rentan Cuartos ha conquistado con personajes entrañables como Graciela Garza De La Garza y Más Garza, interpretada por Itatí Cantoral, el Chicopasote por el veterano de la comedia Carlos Espejel o el de Alejandra Ley, por lo que nos contó cómo se lleva con la popular Soraya Montenegro.

“Itatí es una mujer adorable, tiene el corazón más grande que yo conozco. Armando Hernández es un sol, es la segunda vez que trabajo con él pero que joya de compañero. Carlos Espejel, con quien ya tenemos tiempo de conocernos tiempo atrás, es un súper personaje que adoro y tengo grandes descubrimientos como María Chacón”, finalizó.

