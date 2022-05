Jhonny Caz, de Grupo Firme, será coronado como rey gay 2022 en marcha LGBT+ de la CDMX (Foto: Instagram/@jhonny_caz)

La edición número 44 de la marcha del orgullo LGBT+ regresará a las calles de la Ciudad de México de forma cien por ciento presencial, luego de que las dos ediciones pasadas se llevaron a cabo de manera virtual -aunque realmente fue hibrido ya que algunos manifestantes sí asistieron sin el consentimiento del comité- por la pandemia de COVID-19, que mantuvo las grandes aglomeraciones alejadas de la cotidianidad en el mundo.

Para sorpresa de muchos, pero con un gran recibimiento, fue anunciada la persona coronada de este año y aunque diversos rumores apuntaban a que sería una cantante femenina pop como Danna Paola, debido a su gran labor por la defensa y búsqueda de derechos a favor de la diversidad sexual y derecho a la identidad de género, en esta ocasión se tratará de un hombre que junto a su banda ha roto todo estereotipo: Jhonny Caz, de Grupo Firme, será coronado como rey gay 2022.

Así fue anunciada la noticia (Foto: Instagram/@gay.pridecdmx)

Orgullo Pride LGBTTTIQ+ México anunció de forma oficial en sus redes sociales la gran sorpresa, pues ellos se encargan de organizar la lista de artistas y activistas que se presentan durante la marcha -que inicia en el Ángel de la Independencia- y en el cierre -en la plancha del Zócalo-. El comité que mantiene de primera mano la comunicación con las autoridades de la capital del país, Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México, aún no menciona nada al respecto, sin embargo el cantante ya ha reaccionado.

“Wuuuu”, escribió sumando varios emojis de caras con corazones y la bandera LGBT+, en una publicación sobre la noticia en Instagram. Ante ello los fans de Grupo Firme, de él y la comunidad de la diversidad ya han dejado sus primeras reacciones sobre lo que promete ser una de las ediciones más grandes e importantes, pues el sentimiento de poder regresar a marchar por sus derechos de forma presencial parece ser uno de los principales motores para regresar.

La pareja lleva más de 5 años en unión (Foto: Instagram/@jhonny_caz)

“Este muchacho a pesar de estar en un género que no es el pop o algo así ha demostrado ser un digno miembro de la comunidad así como una voz de lo que somos, pues nunca le ha dado miedo ser quien es”. “No me imagino cómo será eso, pues nunca coronan a los hombres y menos si son de regional mexicano, pero suena muy bien y eso me animó a regresar a marchar de forma presencial”. “Si imaginan a todos cantando Ya Supérame versión gay en el Zócalo, esperemos no llueva como todos los años”. “Jhonny Caz es una increíble selección, ¡viva nuestro nuevo rey!”, escribieron en Twitter.

Jhonny Caz y su aportación LGBT+ al regional mexicano

Jhonny Caz estará el próximo sábado 25 de junio en la marcha LGBT+ de la CDMX (Foto: Instagram/jhonny_caz)

Jhonny Caz es hermano del líder de la agrupación, Eduin Caz, pero no siempre formó parte del fenómeno musical del regional mexicano que ahora es Grupo Firme. El cantante se incorporó a la creadora de éxitos virales como En Tu Perra Vida, Se Fue La Pantera y El Tóxico hasta 2019 como tercer vocalista y desde entonces no ha duda en dejar en claro que su orientación sexual no es un impedimento, a pesar de que el género en el que trabaja normalmente va dirigido a un público masculino heterosexual.

La llegada de Jhonny Caz convirtió a la banda en la primera agrupación de música regional mexicana en contar con un integrante abiertamente gay. En 2020, al hablar públicamente sobre su orientación sexual por primera vez y desde entonces el resto de sus integrantes han respaldado de manera muy solidaria a su “hermano” al grado de no censurar nada sobre su forma de vestir, cómo maneja sus redes sociales y levantar de manera frecuente la bandera LGBT+ en cada una de sus presentaciones.

SEGUIR LEYENDO: