Solicitan excomunión de Rodolfo Hernández de la iglesia Católica por sus ‘profundas ofensas’ contra la Virgen María

Foto del candidato independiente a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández durante una conferencia de prensa en Miami, Florida, Estados Unidos, 9 de junio, 2022. REUTERS/Marco Bello

El abogado William Hoanny Amador tramitó recientemente una solicitud de excomunión de la iglesia Católica contra el candidato presidencial Rodolfo Hernández al considerar que este se refirió “de manera grosera, blasfema y profundamente ofensiva” contra la Virgen María durante una entrevista por radio, el pasado 7 de abril.

El documento fue entregado ante el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda, teniendo en cuenta que Hernández ha expresado pertenecer a la religión católica, e incluso se lo ha visto frecuentemente en templos sagrados “comulgando en los diferentes rituales de nuestra santa iglesia”.

“El demandado señor Rodolfo Hernández ha tergiversado de manera clara y flagrante los comportamientos que identifican a un buen católico reseñados en la sagrada escritura del catecismo de la Iglesia Católica y las normas del derecho católico, al ofender la santísima Virgen María, patrona de nuestra iglesia, madre de Dios, ejemplo de mujer y madre de todos los hombres”, expresó el abogado Amador.

El término “excomunión” implica excluir a una persona de una comunidad religiosa, en este caso el catolicismo, bien sea de manera temporal o permanente. De esta forma, el afectado no podría utilizar los sacramentos o asistir a ceremonias y demás actos alusivos de dicha creencia.

La polémica por la que le iglesia le recrimina al exalcalde de Bucaramanga ocurrió el pasado 7 de abril, cuando este asistió a una entrevista con Radio Nacional de Colombia y la cual fue transmitida través de sus redes sociales. En uno de los apartados de la conversación los periodistas le preguntan si está dispuesto a recibir apoyos para su campaña, entendiendo que desde el principio se autodenominó como un candidato independiente. Ante ello respondió:

“Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”.

Foto: redes sociales

Aunque esto ocurrió hace más de dos meses, sus afirmaciones siguieron repercutiendo entre presbíteros, peregrinos y la comunidad religiosa. Tanto así que, en los últimos días se viralizó una exhortación que hizo el sacerdote Benjamín Pelayo, de la iglesia San Martín de San Gil, en Santander. Durante a misa, el cura criticó al candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción por el trato que le dio a esta figura religiosa.

“Respeto, que así piense lo que piense él (Hernández), que a nuestras madres y a la madre María nos la respete. ¿Por qué?, primero por ser persona, si cree que ser persona ya se merece respeto, no importa las condiciones de esa persona. Segundo, esa persona que además de ser persona es mujer y la mujer nos merece todo nuestro respeto y nosotros tenemos que respetar a esa persona que el señor nos dio por madre, porque es una mujer y es una persona. Además, es la madre, se respeta, se quiere”, expresó Pelayo.

Sacerdote se enoja con candidato presidencial

Cabe recordar que recientemente Rodolfo, en el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2022 que se lleva a cabo en la ciudad de Bucaramanga, abrió la polémica con la siguiente afirmación: “La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta, viendo a ver cómo se acomoda, se va a salvar esto, nunca ha trabajado, así no se salva esto”.

En la noche de este sábado 11 de junio Hernández retornó a Colombia proveniente de Miami (Estados Unidos) en medio de estrictas medidas de seguridad. Esto luego de que el candidato sostuviera que había recibido intimidaciones muy graves en su contra, al punto de llegar a sentir miedo de retornar a su país.

Previo a su salida, el ingeniero santandereano se mostró agradecido con la labor de la Policía de Miami y de Fort Lauderdale, quienes velaron por su integridad en el tiempo que hizo presencia en dicho territorio. “Quiero aclarar que si me he quedado afuera de Colombia en las últimas horas es porque tengo que estar vivo para dar la lucha que necesita Colombia, pero que nadie dude de mi firme voluntad de defender a mi patria”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: