Karol G lo hizo de nuevo, sorprendió al cantar “Eres” junto a Café Tacvba

(Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona/ Gettyimages)

Karol G conmocionó a sus fans mexicanos con dos espectaculares conciertos que ofreció el pasado 11 y 12 de junio en la Arena Ciudad de México como parte de Bichota Tour Reloaded. Miles de personas se dieron cita en el lugar para cantar y bailar los éxitos que en los últimos años la han posicionado como una fuerte representante del género urbano a nivel internacional, pero nadie se esperaba a los invitados de lujo que hicieron correr magia sobre el escenario: Anahí y Café Tacvba.

La colombiana sorprendió a los capitalinos con una presentación que quedarán para la historia gracias a que logró reunir sobre el escenario a representantes de dos géneros musicales que aparentemente parecen incompatibles, pues durante el concierto que ofreció el pasado domingo contó con la participación especial de Emmanuel del Real y Quique Rangel, dos integrantes del famoso grupo Café Tacvba.

Como era de esperarse su presencia desató la euforia de los presentes, quienes antes del concierto lamentaron que no formaron parte del esperado regreso de Anahí a los escenarios de la mano de Karol G. Entre gritos y aplausos, los integrantes de la legendaria banda mexicana se unieron a la colombiana para interpretar el que posiblemente es su más grande éxito, Eres.

Café Tacvba + La Bichota Karol G



Ufff 🔥 pic.twitter.com/5uM04ZCzu9 — Fer R. (@FerhArquitecto) June 13, 2022

Las paredes de la Arena Ciudad de México vibraron con miles de voces que se unieron para entonar la romántica canción que la agrupación lanzó hace casi 20 años. Aunque el gran ausente de la noche fue Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, el público disfrutó al máximo la memorable colaboración que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“He ido a tantos conciertos que a veces siento que ya no puedo sorprenderme más. Ver hoy a Karol G cantando Eres con parte de Café Tacvba en vivo es algo que definitivamente no ví venir. Qué hermosa es mi Bichota, que hermoso es el CafeTa, que hermosa es la música amigxs”. “La naturaleza está sanando”. “Ayer salió Café Tacvba a cantar Eres, y está por demás decir que más de 40k personas cantamos como desquiciados, sí, no me escondo”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Karol G en su segundo show en CDMX 🇲🇽

"Cantando Eres de Café Tacvba "

Lo emocionada que está y como la canta 😍🤍 pic.twitter.com/ILgfD7i2u8 — 🇨🇴GTEAM-Tati☆#PROVENZA🌴 (@TatianaCBM) June 13, 2022

Gracias a los videos que compartieron usuarios de redes sociales se tienen diferentes perspectivas del memorable momento y muchos compartieron la emoción que sintieron al ser parte de una colaboración sin precedentes. Incluso, algunos relacionaron la situación con el concepto que Marvel popularizó a través de sus películas, el multiverso, debido a que resultaba inimaginable que algún día Karol G se uniera a Café Tacvba para interpretar cualquiera de sus canciones.

Karol G también cantó con Anahí

(Foto: Captura de pantalla)

Pero eso no fue todo, Karol G contó con la participación especial de Anahí durante su primer concierto en la Arena CDMX. La ex integrante de RBD no solo impactó al público al recordar a Mía Colucci -su icónico personaje de la telenovela- al aparecer con un look similar que destacó por su sombrero rosa, también interpretó una de sus canciones más famosas, Sálvame.

Karol G externó un agradecimiento por la colaboración y compartió por qué estaba muy emocionada: “Uno porque soy súper fan, súper fan”, dijo con un nudo en la garganta. “Dos porque cuando estábamos allá abajo ella me decía que no sabía si la gente iba a responder a su presencia y le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir”.

Anahí respondió a los halagos: “El ser humano que es esta mujer, el alma que tiene [...] Karol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos por 11 años y los nervios son fuertes, solo quiero decirles que siempre están en mi corazón y lo que juntos vivimos y lo que juntos vivimos no se olvida nunca, son una generación increíble”.

SEGUIR LEYENDO: