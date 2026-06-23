Abelardo de la Espriella respondió a secretario de Guerra de EE. UU. y anunció el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas

La confirmación se dio tras los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que otorgaron a De la Espriella 12.959.542 votos frente a los 12.708.712 que obtuvo Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico - crédito Sergio Acero/REUTERS

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el país hará parte del Escudo de las Américas a partir del 7 de agosto de 2026, en respuesta a una invitación del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La comunicación se realizó a través de sus cuentas oficiales de X, tras el mensaje enviado por el funcionario estadounidense a Abelardo de la Espriella tras conocerse los resultados del preconteo electoral por parte de la Registraduría que deja como ganador al abogado.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, felicitó a De la Espriella por su victoria y propuso fortalecer la cooperación militar entre ambos países.

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Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, felicitó a De la Espriella por su victoria y propuso fortalecer la cooperación militar entre ambos países - crédito @SecWar/X

“Felicitaciones al Presidente Electo Abelardo de la Espriella, ‘El Tigre’, por su histórica victoria en Colombia. Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narco-terroristas que azotan nuestro hemisferio (sic)”, señaló Hegseth.

En su respuesta, Abelardo de la Espriella agradeció al funcionario norteamericano y precisó que Colombia hará parte del Escudo de las Américas.

El presidente electo respondió: “Gracias Señor Secretario. A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde. ¡Firme por La Patria! (sic)”.

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Abelardo de la Espriella agradeció al funcionario norteamericano y precisó que Colombia hará parte del Escudo de las Américas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La confirmación se dio tras los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que otorgaron a De la Espriella 12.959.542 votos frente a los 12.708.712 que obtuvo Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

El proceso electoral contó con un margen cerrado. Durante la campaña, Donald Trump presidente de Estados Unidos, expresó su respaldo al entonces candidato, manifestando su interés en fortalecer la influencia de Washington en la región. Tras la elección, el mandatario estadounidense aseguró que la relación bilateral “será mucho mejor”.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una coalición multinacional impulsada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad, defensa y control migratorio entre países del hemisferio occidental.

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Esta iniciativa se anunció de manera oficial el 7 de marzo de 2026, durante una cumbre celebrada en Doral, Florida, con la participación de jefes de Estado y altos funcionarios de diversas naciones de América Latina y el Caribe.

El programa busca articular estrategias conjuntas para enfrentar amenazas comunes, como las organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular. La coordinación incluye el intercambio de inteligencia, la realización de operaciones conjuntas y el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales de los países miembros. Las decisiones y lineamientos del Escudo de las Américas se rigen a través de declaraciones conjuntas y reuniones periódicas de alto nivel.

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El Escudo de las Américas es una coalición multinacional impulsada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad, defensa y control migratorio entre países del hemisferio occidental - crédito Casa Presidencial

Entre los objetivos fundamentales se encuentra detener la interferencia extranjera en la región, desmantelar redes delictivas y responder ante flujos migratorios considerados irregulares o masivos. Estados Unidos actúa como eje de la coalición, con el apoyo de gobiernos aliados que comparten su visión de seguridad y prosperidad regional.

El Escudo de las Américas no solo plantea acciones militares, sino que también promueve la cooperación en desarrollo económico, infraestructura y fortalecimiento de la soberanía nacional de los países participantes. La coordinación se realiza principalmente a través del Comando Sur de Estados Unidos y bajo la supervisión de representantes designados para la iniciativa.

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El Escudo de las Américas se presenta como una arquitectura flexible y operativa, con énfasis en resultados verificables y respeto a la soberanía nacional. La iniciativa se plantea como alternativa a esquemas multilaterales tradicionales, privilegiando la acción directa y la cooperación técnica entre gobiernos alineados.