La Academia 20 años: estos fueron los mejores memes del estreno, alumnos, jueces y producción

La inauguración de La Academia 20 años estuvo acompañada de diversos memes por parte de usuarios en las redes sociales. (Imágenes: Twitter/@rcm_2012/@marko_fest)

El primer concierto de La Academia 20 años nos ofreció, además de un primer acercamiento a los talentos que formarán parte de la decimotercera generación de este reality, un sinfín de reacciones y polémicos comentarios, tanto al interior del foro como en las redes sociales.

Uno de los temas que el público más abordó en redes sociales fue la presentación y la permanencia de Rubí Ibarra, originaria de San Luis Potosí, quien interpretó Equivocada, de Thalía. La joven de 20 años expresó: “Me conocen porque yo hace tiempo fui viral... experimenté acoso y bullying en redes sociales”, esto referente al video de 2016 que se difundió masivamente en redes sociales, en el que su papá y su mamá realizaron una invitación abierta a su fiesta de XV años.

La interpretación de Rubí provocó múltiples reacciones, tanto por parte del jurado como del público. Algunos de los duros comentarios que la potosina recibió por parte del panel de críticos fueron “Este no es tu camino, si vas a requerir de terapeuta cada vez que salgas al escenario... con miedo uno no puede dedicarse a esto”, de acuerdo con Horacio Villalobos, además de lo expresado por Arturo López Gavito: “Musicalmente no te veo una carrera, tal vez tendrías que regresar a las redes sociales”.

Por otro lado, usuarios en redes sociales externaron su desagrado con la participación de Rubí, así como con el resultado de la votación abierta a través de la cual el público decidió que la joven debía permanecer en el concurso.

Otro de los temas más discutidos en redes sociales durante el primer concierto de La Academia 20 años fueron la participación de Ana Bárbara como integrante del jurado del concurso, pues sus críticas a los participantes destacaban por ser menos duras y agresivas que las de Horacio Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito.

Uno de los momentos en los que la diferencia entre las críticas fue más notoria fue después de la participación de Roberto Poot, quien se convirtió en el primer eliminado de La Academia 20 años. Tras haber interpretado Mariposa Tecknicolor, de Fito Páez, Ana Bárbara comentó: “Eres un muchacho con potencial, pero todo el tiempo te quedaste abajito de la nota, no sé por qué no llegas cuando sé que sí llegas”.

En respuesta a su comentario, López Gavito expresó “Yo creo que Ana Bárbara todo lo está viendo a través de un velo color de rosa, es como si lo viera a través de algodones de azúcar, porque el joven Roberto Poot no sólo canta mal, es muy malo en todo lo que hace. Una cosa es desafinar y otra es no saber cantar y parecer una roca en el escenario, que fue lo que él nos mostró”.

El desempeño de Yahir como conductor del programa fue otro de los temas más recurrentes en los comentarios de los usuarios en redes sociales. En días previos, durante la presentación de los concursantes de La Academia 20 años, Yahir debutó como presentador, aunque de manera poco exitosa, pues recibió duras críticas de personalidades como Toñita, exintegrante de la primera generación del reality, y el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno.

“Yo considero que mi hermano puede hacer lo que quiera, pero sí se tiene que preparar”, comentó a los medios la también conocida como La Negra de Oro, pues destacó que Yahir “no tiene la experiencia de conducción” como la han tenido otras excompañeras de aquella primera generación que se lanzó a la fama en 2022, como Wendolee o María Inés.

