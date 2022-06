“Basura desechable”: tundieron a León Larregui por arremeter contra el reguetón y Bad Bunny

León Larregui arremetió en contra de Bad Bunny y los fanáticos no lo perdonaron (Foto: Cuartoscuro)

León Larregui, el cantante mexicano de Zoe, tuvo uno de los días más pesados en su historia de Twitter, luego de que volviera a la red social con una serie de insultos no solo en contra del reguetón, sino del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Fue a través del usuario @LeonBenLarregui donde aseguró que el reguetón es “basura desechable”, luego de encontrarse con el dato donde se reveló que todas las canciones del último disco de Bad Bunny están entre las más escuchadas del momento en América Latina y también en todo el mundo.

Esto parece que causó gran enojo en el cantante, quien a través de sus redes sociales, agregó que se trata de un “diseño de consumo capitalista” y un “refrito de ignorancia”, lo que no dejó nada contentos a los fanáticos del también denominado género urbano.

El comentario, no ha llegado a los ojos del cantante Bad Bunny, o por lo menos ha decidido no contestar a la polémica por medio de las redes sociales, donde más bien se dedica a realizar una incesante promoción de toda su carrera discográfica, y otros proyectos de interés.

León Larregui recibió múltiples ataques luego de compartir su opinión sobre el reguetón FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Donde sí se topó con pared el cantautor mexicano, fue con las respuestas de los fanáticos. Pues además de comentarios buena onda donde le piden con todo respeto que rectifique su posicionamiento o mejor no haga ningún comentario, hubo también cientos de insultos.

“Pobre @LeonBenLarregui, ya es como la tía borracha que odia a todos menos a ella misma. Ridículo”, fue uno de los tantos señalamientos que pudieron verse a través de Twitter, mismos que permanecen en la red social a pesar de que León Larregui borró la mencionada publicación.

Por esto último, también pudieron verse descalificaciones a su persona y modo de vida como el comentario donde lo llamaron “ebrio y drogadicto”, además de “cobarde” por desaparecer el tuit casi de manera inmediata.

Otros, aseguraron que San Benito tiene mucho más éxito del que jamás ha podido gozar la banda del mexicano. “Que tu no música ya no suene no es problema de Bad Bunny”, le comentaron en la publicación original.

Los insultos parece que no llegaron a Bad Bunny, pues hasta el momento no ha expresado ninguna respuesta Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo

Y como León no es un ávido usuario de las redes sociales, donde más bien publica muy pocas veces, apareció también el clásico comentario donde le reclamaron por supuestamente querer “sus 5 minutos de atención” con el objetivo único de crear un post viral en las redes sociales, para así continuar en el ideario de la gente.

Otro de los usuarios que le entró a la polémica fue quien aseguró que León Larregui podría tener razón, pero ello no lo exenta de ser lo mismo, pero del lado del mercado rocanrolero al que ha pertenecido a lo largo de su carrera musical.

“Quien es @LeonBenLarregui y con que autoridad musical se atreve a calificar a @sanbenito, ni en letras que es lo que presume, mucho menos en la musicalización le llega a los talones. Es claro que la envidia corroe”, fue otra de las publicaciones que se pudieron leer a lo largo del día.

León Larregui arremetió contra Bad Bunny en sus redes sociales

No faltaron quienes se dijeron fanáticos de León Larregui, de Zoé y de la música en ambos proyectos, pero en completo desacuerdo con las palabras del intérprete mexicano, argumentando incluso que “Benito ha demostrado en los últimos años que es un artista diferente dentro de su género y que ha sabido experimentar y hacer lo que se le da la gana y no seguir los estándares de la industria”.

Hasta el momento, León Larregui no ha vuelto a realizar ninguna publicación parecida, pues luego de borrar la anterior compartió algunas publicaciones que poco o nada tuvieron que ver con el ambiente musical en el que se desempeña.

SEGUIR LEYENDO: