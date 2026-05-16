Kenia López Rabadán se opone a que información del proceso de selección de consejeros del INE se reserve por 5 años

La política Xóchitl Gálvez en primer plano, con el edificio del INE y el político Ricardo Anaya en segundo plano, simbolizando el panorama electoral y las dinámicas políticas actuales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se posicionó en contra de que el Comité de Transparencia reserve por cinco años la totalidad de la documentación generada durante el proceso de selección de tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

La diputada advirtió que la transparencia es condición necesaria para fortalecer la democracia y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

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El mensaje de López Rabadán fue leído por el Secretario Técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores Gutiérrez, ante el Pleno este 15 de mayo de 2026.

La postura de la presidenta llega semanas después de que concluyera el proceso de elección de las tres personas que fueron elegidas para ocupar una de las Consejerías Electorales en el Consejo General del INE.

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López Rabadán defiende el derecho a la información como pilar democrático

La diputada presidenta sostuvo que la transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo y eficiente.

Este día corresponde a un asueto oficial, tal como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo (Imagen Ilustrativa)

“Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas”, señala el texto leído por Flores Gutiérrez.

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López Rabadán precisó que la transparencia no busca perjudicar a las instituciones, sino garantizar que sus decisiones y acciones sean supervisadas por la sociedad, siempre dentro de los límites legales relacionados con la seguridad, la privacidad y los datos sensibles.

Esto pasó el día que se eligió en el Pleno a los tres consejeros

La noche del 21 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados votó la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Ricardo Monreal, para designar a los tres nuevos consejeros del INE. La propuesta se aprobó con 334 votos a favor y 127 en contra.

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Los tres perfiles seleccionados, conforme a criterios de paridad de género, fueron:

Blanca Yassahara Cruz García

Frida Denisse Gómez Puga

Arturo Manuel Chávez López

El dictamen llegó al Pleno firmado por cuatro integrantes de la Jucopo -Monreal, Carlos Alberto Puente del PVEM y Reginaldo Sandoval Flores del PT-, pero sin el respaldo de tres legisladores.

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Ricardo Monreal informó la próxima recepción de las quintetas de aspirantes a consejeros del INE, fijada para el 20 de abril.

El diputado del PAN José Elías Lixa Abimerhi y el priista Rubén Moreira Valdez votaron en contra, mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano Ivonne Aracelly Ortega denunció que no fue convocada a la votación en la Jucopo.

En tribuna, el priista Víctor Samuel Palma acusó falta de transparencia en el proceso de selección. El panista Germán Martínez Cázares calificó la propuesta como el “INE morenista”.

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En sentido contrario, el diputado del PT Pedro Vázquez adelantó el voto a favor de su bancada al considerar que los tres perfiles garantizan un INE transparente.

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