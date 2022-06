Los mejores memes de toda la historia de “La Academia”

Jolette y revocación de mandato

A lo largo de la historia de la televisión mexicana han existido diversos realities de canto, sin embargo, solo hay uno que desde hace 20 años ha dejado huella en la pantalla chica: La Academia.

Y es que, la nostalgia no es en vano, ya que, este concurso trajo consigo a diversos aspirantes que en la actualidad son grandes celebridades en el mundo musical.

Pero esto no fue lo único que dejó este gran camino en La Academia, pues la era digital apareció y los memes también. Por ello, los internautas no se hicieron esperar y a manera de conmemorar los sucesos más divertidos, relevantes y sorprendentes, crearon estas cómicas imágenes que han sido virales en todas las redes sociales. Por ende, aquí mostramos los más graciosos memes que la historia de La Academia dejó.

Cabe destacar, que la jueza más contundente de esta competencia -Lola Cortés- regresó tras dejar por varios años la empresa del Ajusco e incursionar en otros proyectos. No obstante, esto no detuvo a los cibernautas, pues han recordado los mejores momentos de la famosa, tales fueron sus regaños, sus críticas y su tan representativa frase: “Ya no voten por ella”.

icónica frase de Lola Cortés

Lolita Cortés y Horacio Villalobos

Icónica petición que no solo quedó en esa generación, pues, cabe recordar que, Danna Paola, al ser juez de La Academia 2019, fue muy elogiada por repetir la anterior frase, debido a que Gibran y Francely -alumnos de esa edición- la insultaron, en una charla cotidiana, dentro de la casa.

Lolita Cortés y Danna Paola Internet

Danna Paola discurso Internet

Fue así, que la intérprete de Lucrecia en Elite, fue un contundente meme y no solo por repetir las palabras de Cortés, sino por su manera de dar discursos ante las malas situaciones, tal como lo hizo en la ya antes mencionada serie de la plataforma de Netflix.

Además, de sus gesticulaciones, que eran muy marcadas y a los internautas les recordó a la pequeña María Belén, en una de sus tantas apariciones en La Familia P. Luche.

Sin embargo, no fue solo ella la que calificó para ser parte de la creatividad mexicana, sino que Gibran,-ex integrante de La Academia-, también estuvo en el ojo del huracán, pues la reacción al oír las palabras de Danna fue muy popular en las redes sociales.

Danna Paola y María Belén Internet

Jolette frases Internet

Asimismo, Jolette una de las alumnas más polémicas del concurso, también fue foco de comedia, pues su rostro, hasta el momento, sigue siendo uno de los más reconocidos en los memes de diversas plataformas sociales. Su manera de cantar, así como sus rebeldes respuestas, son consideradas material importante para los internautas y sus cómicas pero controversiales imágenes.

Inclusive, recientemente en la revocación de mandato, la ex alumna fue tendencia, ya que compararon sus votos con los del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Academia 20 años dará inicio con su primer concierto televisado el siguiente domingo 12 de junio, en él podremos ver a los nuevos integrantes de la competencia, que lucharán por ser galardonados en esta más reciente emisión del concurso de canto.

Reacción de Gibrán Internet

Primeros integrantes de La Academia Internet

Ante ello, los internautas estarán al pendiente del concurso para poder obtener más material y sacar a relucir su creatividad en las redes sociales. Pues, aunque no haya dado inicio este reality de canto, ya existen imágenes cómicas, en las que aparece la quinceañera más famosa de México: Rubí Ibarra. La cual, reapareció en las filas de audición de este concurso. Sin embargo, ya recibió las primeras críticas de los jueces más populares de la competencia.

