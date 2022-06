Critican a Danna Paola por decir que no le gusta usar monedas porque huelen feo: “Se le fue lo humilde”

La cantante mostró que lleva en su bolso (Foto: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola se ha ganado el cariño del público mexicano a lo largo de los años, pues inició su carrera actoral y musical desde que era muy pequeña. No obstante, en esta ocasión, la protagonista de telenovelas como Amy la niña de la mochila azul o María Belén se vio envuelta en fuertes críticas tras mencionar que ella no lleva efectivo en su día a día porque no le gusta el olor.

Fue en TikTok donde algunos internautas viralizaron un fragmento de la entrevista que Vogue le hizo recientemente a la cantante, la cuál tenía como objetivo saber qué artículos llevaba la intérprete de Oye Pablo en su bolso cotidianamente.

El el breve clip de 23 segundos se observa a Danna mientras platica a la cámara y muestra la billetera que utiliza.

“Cartera, como decimos aquí en México, en realidad es un tarjetero, porque la verdad no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas porque siento que aparte huelen muy feo y saben que yo no puedo con los olores. No sé, no me gusta tener monedas”, se le escucha decir.

Ante esto, los usuarios de redes sociales rápidamente reaccionaron y algunos ahondaron en que el comentario de la famosa fue “clasista”.

“Se le fue lo humilde a María Belén”. “No le gustan las monedas ya que no tiene la necesidad de usarlas”. “Dime que no eres pobre sin decirme que no eres pobre, yo ando completando con monedas para las tortillas”. “ay no, los nuevos ricos son tan chistosos. “Con esas monedas compraba tus discos”, fueron algunas de las menciones.

A pesar de la respuesta negativa por los cibernautas, algunos fans de la cantante no tardaron en defenderla.

“Si no dijo nada malo, tampoco algo clasista, las monedas huelen mal. Añadiendo que si tienes una cartera, a veces no cierran de tantas”. “Dejen en paz a mi chiquita, si ella no le gustan las monedas se respeta, Danna te amo, regálame las monedas que no te gusten”, escribieron los seguidores de la joven.

La joven señaló que le desagradan los malos olores(Captura: @dannapaola/Instagram)

Respecto a los “olores”, Danna Paola también mencionó en la entrevista que también le parecía primordial llevar consigo productos de higiene personal como desodorante. Asimismo, exhortó a las personas a seguir su ejemplo.

“Yo soy una persona que siempre me gusta oler rico, de hecho, perfume y desodorante todo el día, creo que es algo que me gusta: siempre oler bien. No puedo con que de repente transpires y huelas mal, hay mucha gente que no se da cuenta y debería de llevar desodorante y también pastillitas para el aliento”, expresó.

En este sentido, la actriz añadió que también porta gel antibacterial, pero solo del que huele rico, pues aclaró no soportar el “olor a alcohol”.

¿Qué lleva Danna Paola en su bolso?

Además de su polémica billetera, Danna Paola también mostró en su encuentro con otros objetos que lleva consigo, tal fue el caso de una cámara de video.

“Soy súper fanática de documentar cosas en el día y está un poco cansada de hacerlo de la forma tradicional, hacerlo en un móvil y ya está. Entonces, me regalaron esta video cámara (...) estoy grabando mi documental y es algo que me encanta porque es diverdidismo después de eso sacar la micro SD y ver un footage de momentos super importantes y es lindo”, dijo.

Asimismo, la cantante de Mala Fama mostró que entre otra de las cosas que hay en su bolso están un par de lentes, una libreta para escribir poesía o audífonos.

