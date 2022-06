Alfredo Adame rompió en llanto al despedirse de Magaly Chávez: “Me siento muy triste”

Alfredo Adame rompe en llanto tras despedirse de Magaly Chávez (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

En la más reciente emisión del programa Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, se vivió uno de los momentos más emotivos del reality de TV Azteca cuando Magaly Chávez fue la nueva eliminada de la competencia. Sin embargo, lo que llamó fuertemente la atención de los espectadores fue ver a Alfredo Adame romper en llanto tras la salida de su ex pareja.

Fue el pasado miércoles cuando después de sostener importantes pruebas, la ex participante de Enamorándonos perdió el duelo de eliminación, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar, sobre todo para su ex pareja sentimental, Alfredo Adame, quien inmediatamente con un semblante de sorpresa tuvo que despedirse de ella.

Al hacerse oficial la eliminación de la modelo e influencer, Alfredo Adame no pudo ocultar su tristeza y se acercó a ella para dedicarle un romántico mensaje que terminó con las especulaciones sobre una posible mala relación: “Mira yo me siento muy triste porque Magaly, sale. Es una guerra, es una gran mujer, siempre se mantuvo neutra, moderada y porque es toda una mujer y siempre lo dije”.

Antes de que se despidiera de ella el ex conductor de Hoy le agradeció por las enseñas que le dejó en su fugaz relación: “Yo, para terminar, te agradezco porque el 80% del nuevo Alfredo Adame, lo hiciste tú”, finalizó para dar paso a un emotivo beso en la mano.

Cabe recordar que, antes de que ingresaran al reality show, Alfredo Adame y Magaly Chávez protagonizaron un fugaz romance que curiosamente finalizó días antes a que fueran confirmados como participantes en Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!.

Sin embargo, dentro del reality enfrentaron algunas diferencias, y es que el también actor en más de una ocasión arremetió contra su ex pareja, uno de los casos más recientes fue cuando la tacho de “grosera” y “corriente” por no apoyarlo en sus decisiones cuando todavía se encontraban como una relación.

Una semana antes de su salida que se registró el pasado miércoles 8 de junio, el histrión crítico duramente a Magaly por algunas actitudes pese a que habían quedado, supuestamente, en buenos términos: “Lo que me sorprendió fue que se pusiera desde el principio en contra mía. Me siento usado y traicionado. (Es) Grosera, de poca educación, vamos, corriente”, indicó en una charla con algunos integrantes de su equipo.

Dicha trifúrcala con la ex Enamorándonos surgió durante la misma semana cuando Adame estuviera a punto de iniciar una pelea con Oskarín. Este comportamiento de nuevo hizo que Alfredo se fuera contra Magaly, aunque en esta ocasión la tachó de “traidora” y que aseguró la postura de su expareja se debía a que habían terminado su noviazgo.

“Magaly es traidora, escoge a Guty; si no le quieres entrar a un noviazgo, pues mejor di que no antes. Esta tipa me utilizó para llegar a este reality, pero aquí está Adame man, para combatir a todo eso”, recalcó con notoria molestia frente a las cámaras del programa de TV Azteca.

La también empresaria de 36 años ya había sentenciado que prefería mantenerse distante del protagonista de Más allá del puente, pues además de que él había terminado su noviazgo porque no quería disculparse por romper una de sus promesas, se estaba portando grosero con ella.

“No sabe pedir perdón. No sabe reconocer sus errores, eso me quiere decir que es una persona que no la quiero en mi vida. He conocido a ese Alfredo grosero, distante, egoísta. Un Alfredo que yo no conocía y que estoy totalmente impactada de lo orgulloso que es”, sentenció la también influencer en una edición pasada.

