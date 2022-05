Magaly Chávez confesó sentirse “más liberada” después de romper con Alfredo Adame

Magaly Chávez confesó sentirse “más liberada” luego de su rompimiento con Alfredo Adame

Uno de los personajes más llamativos del mundo de la farándula mexicana es, sin duda alguna, Alfredo Adame, quien desde algunos meses atrás estuvo en el ojo del huracán tras confirmar su entonces noviazgo con la exintegrante del reality show de TV Azteca, Enamorándonos, Magaly Chávez.

La relación estuvo en el tema de conversación por las marcadas diferencias de edad y por el complejo carácter del histrión. Ambos personajes se han robado los reflectores en más de una ocasión gracias a los problemas que venían arrastrando y que ahora son más visibles por su participación en el reality Soy famoso, ¡Sácame de aquí!.

Cabe recordar que previo al arranque del reality de TV Azteca, Alfredo Adame había confesado a las cámaras de la prensa mexicana que su relación con la ex Enamorándonos había llegado a su fin, ya que tuvo que soportar actitudes molestas por parte de Chávez.

“¿Magaly? No, Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda”, dijo en un una entrevista con algunos medios de comunicación el pasado 20 de abril.

(Foto: Captura de pantalla/YouTube)

“Ya habíamos comprado los boletos para ir a República Dominicana, pues voy a ir y a ver qué pasa. Ahí ya, si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, ahondó en su momento el intérprete mexicano.

Su relación dentro de Soy famoso, ¡sácame de aquí!, se había mantenido en serenidad y bajo ninguna polémica con relación a su noviazgo, hasta que en la más reciente emisión la modelo mexicana reconoció estar más tranquila sin tener que lidiar de una manera afectiva con el polémico histrión.

“Hoy amanecí como sin algo encima” dijo Magaly Chávez, a lo que sus compañeras le dieron la razón y le remarcaron que se veía libre.

“La relación que tengo con Alfredo Adame dentro del reality, es un poco difícil. Nunca habíamos estado tan cerca, nunca habíamos vivido bajo el mismo techo, nunca uno debe de estar para la salvación de su pareja”, confesó.

Magaly Chávez confesó sentirse “más liberada” luego de su rompimiento con Alfredo Adame

Más adelante explicó que terminar su relación con Alfredo Adame la ayudó a pensar en el futuro sin una pareja y recalcó que sin él o sin ningún otro hombre, puede seguir adelante: “Me ayudo muchísimo a reflexionar, ¿quién soy?, ¿cuánto valgo?, y la verdad es que valgo mucho y si hay un hombre que no me valora, pues ni modo”, subrayó.

Esta no ha sido la única polémica que se ha visto entre la entonces pareja dentro del reality, y es que durante la edición del 12 de mayo se suscitó una lluvia en el campamento de los integrantes del programa y se mojaron. Ante ello, Magaly y Adame decidieron resguardarse juntos en el baño, debido a que son de equipos diferentes, pero la velada no fue tan romántica como esperaba la entonces novia del polémico presentador.

Alfredo Adame se tatuó en honor a Magaly Chávez Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui

Magaly Chávez reconoció que dormir con Alfredo era muy complicado porque el intérprete soltaba golpes mientras dormía: “Casi me pega y yo dije: ‘ora’, es que como qué hace esto”, señaló Magaly mientras movía los brazos soltando manotazos.

Pese a la tortuosa noche, la modelo mexicana negó haberse arrepentido de haber pasado una velada incómoda con su expareja: “No me arrepiento de haber dormido con Alfredo, porque, sino que no hubiera visto cuáles eran los problemas para poder dormir juntos”, señaló.

