Bárbara Torres se sinceró sobre su experiencia en LOL: “Se te bloquea hasta la empatía”

"Excelsa" contó su experiencia en la función de estreno de "The Valet" (Foto: Instagram)

Bárbara Torres, mejor conocida como Excelsa por su icónico personaje en La Familia P. Luche, confesó que su experiencia en LOL: Last One Laughing no fue la mejor debido a que durante su estancia en el programa atravesó por un bloqueo mental que la llevó hasta las lágrimas y provocó que deseara no volver a participar en ningún proyecto similar.

La argentina concedió asistió como invitada especial al programa radiofónico de Yordi Rosado, donde se sinceró sobre sus inicios en el mundo de la actuación, el papel que la lanzó al estrellato en México y su participación en la segunda temporada de LOL: Last One Laughing, un show de comedia conducido por Eugenio Derbez.

Bajo este contexto la protagonista de Lorenza, bebé a bordo se sinceró sobre su experiencia como actriz de comedia dentro del reality donde tuvo que competir con Carlos Pérez, mejor conocido como Capi, Alex Fernández, Gustavo Murguía, Verónica Toussaint, Slobotzky, El Diablito, La kikis, Ricardo O’Farril e Ivan Fematt La Mole.

“Fue una experiencia que no me encantó, de hecho creo que todos los que salimos de ahí salimos medio traumaditos, cañón”, dijo. El punto de vista de Bárbara Torres sobre lo que se vive dentro de la casa de LOL por alrededor de 6 horas concordó con las declaraciones que han hecho otros ex participantes, pues en su mayoría consideran que es difícil mantenerse centrados.

La argentina de 47 años contó que desde antes de entrar al reality sabía que el objetivo era no reírse por ningún motivo y, por lo tanto, los demás participantes también limitarían su sentido del humor aunque las parodias o dinámicas fueran muy graciosas. Así, explicó que para un comediante resulta complicado saltar al escenario, ofrecer lo mejor y no recibir reconocimiento a través de carcajadas o aplausos.

“Es algo muy loco porque uno sabe que la gente no se va a reír, los compañeros que están ahí. Te empieza a agarrar como un bloqueo mental que entonces no haces cosas chistosas y está muy cañón porque la creatividad se te va a menos 20, o sea estás en el subsuelo y en lo que sigue del subsuelo, en el inframundo de la creatividad”, agregó.

Con motivo de una temporada especial de parejas, José Eduardo Derbez acompañó a Eugenio en la conducción. (Foto: Amazon prime)

Tan desconcertante fue la situación que, incluso, la actriz sintió que perdió empatía con sus compañeros de temporada y lo único en lo que pensaba era en salir de ahí. Así, cuando al fin terminó su paso por el reality y se encontró con su querido amigo, Eugenio Derbez, le pidió que no la vuelva a considerar para participar en algún otro proyecto similar.

“Se te bloquea hasta la empatía con el otro, entonces ya te pones en un modo que se crea una energía súper heavy [...] es una frustación que por más que sepas que es la regla, lo que vives, la realidad es esa”, dijo. “Cuando salí lo primero que le dije a Eugenio fue es: ‘Nunca más en tu vida me vuelvas a hablar para hacer esto’ y me puse a llorar horrible”, agregó.

Aunque LOL: Last One Laughing le dejó un mal sabor de boca, considera que es una experiencia única que deben vivir los comediantes. No obstante, dejó abierta la posibilidad de volver a entrar a la divertida casa, pero en la versión en parejas.

Elenco de la cuarta temporada (Foto: Amazon prime)

Dicho programa ha ganado popularidad en los últimos años gracias al alenco que han aceptado el reto y recientemente se lanzó la cuarta temporada donde comediantes de la talla de Juan Carlos Casasola, Borrego Nava, Eduardo Videgaray y El Estaca se robaron el cariño del público.

SEGUIR LEYENDO: