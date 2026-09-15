EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 15 de septiembre

Todo está listo para las fiestas patrias que conmemoran el 216 Aniversario del inicio del Grito de Independencia , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. El acceso será gratuito y será la segunda ocasión en que Sheinbaum dirija el acto.

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Lluvias muy fuertes y calor extremo marcarán el clima este martes 15 de septiembre

Se esperan lluvias en casi todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes se prevén lluvias muy fuertes en regiones de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones serán ocasionadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como por el desplazamiento de la onda tropical número 39 al sur de Jalisco.

El organismo pronosticó lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas del centro y sur de Baja California Sur; este y sur de Sonora; oeste de Chihuahua; norte de Sinaloa; oeste de Durango; norte y este de Nayarit; suroeste de Jalisco y Colima.

También se esperan lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. En la Ciudad de México se pronostican chubascos, al igual que en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Campeche.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

En contraste, el ambiente continuará caluroso en gran parte del territorio nacional. Se estiman temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, noroeste de Sonora, centro y sur de Sinaloa, Nayarit, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

Asimismo, se prevén temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán. Durante la mañana, las zonas serranas de Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla podrían registrar mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

En cuanto al viento, habrá rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Para la Ciudad de México se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En las costas, se prevé oleaje de dos a tres metros en el golfo de Tehuantepec y mar de fondo con olas de uno a dos metros en zonas del Pacífico, incluidas las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.