Alex Fernández cancela su concierto de las Fiestras Patrias en Sinaloa tras ingresar a un hospital de urgencia

(Facebook Alex Fernández)

Guardar

El cantante Alex Fernández fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un problema de salud durante un vuelo privado, motivo por el cual canceló su concierto en Culiacán.

El artista viajaba desde la ciudad de Las Vegas hacia la capital del estado de Sinaloa para encabezar el espectáculo musical con motivo de las Fiestas Patrias.

PUBLICIDAD

La aeronave debió modificar su trayectoria y aterrizar en la ciudad de Guadalajara, donde el intérprete fue trasladado de forma inmediata a un centro médico para recibir atención especializada.

El incidente ocurrió en la jornada previa a la conmemoración tradicional del Grito de Independencia, fecha en la cual el músico tenía pautada su primera actuación ante el público local.

El equipo de representación del artista emitió un comunicado oficial en el cual detalló las circunstancias que impidieron la llegada del músico a la capital sinaloense.

La tripulación del vuelo privado detectó la necesidad de desviar el trayecto hacia el estado de Jalisco para garantizar que el cantante ingresara de inmediato a una unidad hospitalaria.

PUBLICIDAD

El reporte institucional confirmó que el intérprete permanece ingresado bajo supervisión médica constante y con pronóstico reservado sobre su evolución de salud.

Hasta el momento las autoridades médicas y los representantes del músico no revelaron los detalles específicos sobre la patología que provocó la internación de urgencia.

Los allegados al cantante declinaron ofrecer declaraciones adicionales hasta que los especialistas completen los estudios clínicos correspondientes.

El equipo de representación del artista emitió un comunicado oficial en el cual detalló las circunstancias que impidieron la llegada del músico. (Captura de pantalla )

El Mariachi y el equipo técnico ya se encontraban en el recinto

La suspensión del espectáculo ocurrió horas antes del horario programado para el inicio del festejo patrio en la explanada del Palacio de Gobierno.

Los músicos, integrantes del Mariachi y el personal técnico de la gira del artista ya se encontraban desplegados en las instalaciones del recinto en Culiacán.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial señaló que el equipo de trabajo había completado los preparativos del escenario y la prueba de sonido cuando se notificó la cancelación del concierto.

La presentación en la capital sinaloense representaba una de las fechas centrales dentro del itinerario del artista para las celebraciones patrias de este año.

El músico había manifestado previamente sus expectativas por realizar este concierto, debido a que constituía su debut en dicho escenario ante el público de Sinaloa.

La suspensión del espectáculo ocurrió horas antes del horario programado para el inicio del festejo patrio en la explanada del Palacio de Gobierno. REUTERS/Daniel Becerril

La reestructura de la jornada artística

Las Fiestas Patrias en el estado de Sinaloa contaban con un operativo de seguridad y asistencia médica coordinado entre la Secretaría de Salud y Protección Civil municipal.

PUBLICIDAD

Los módulos de urgencias y las corporaciones de auxilio permanecían desplegados en el perímetro del centro gubernamental para atender a los asistentes a la ceremonia cívica.

Los organizadores del evento mantuvieron la parte protocolaria de la ceremonia cívica mientras reestructuraban la programación artística prevista para la jornada festiva.

La oficina del artista pidió disculpas a los asistentes por las molestias causadas y agradeció los mensajes de respaldo transmitidos a través de plataformas digitales.

Las autoridades del centro médico en el estado de Jalisco evaluarán la evolución clínica del intérprete para determinar el momento en que podrá recibir el alta médica.

PUBLICIDAD

Los organizadores del evento mantuvieron la parte protocolaria de la ceremonia cívica mientras reestructuraban la programación artística prevista. (IG: sinaloagobmx)

La celebración patria contempla espectáculos en la explanada del Palacio de Gobierno

El programa artístico organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura en Culiacán comenzó sus actividades a las 18:00 horas en la explanada de la sede gubernamental.

La jornada festiva abrió con la presentación musical del dueto integrado por Diego Castro y Alui Félix, seguido por el espectáculo de la Compañía Folclórica Sinaloense.

La actuación de Alex Fernández estaba pautada como el número estelar del género regional mexicano en el bloque previo a la ceremonia cívica, entre las 21:00 y las 22:45 horas.

La actuación de Alex Fernández estaba pautada como el número estelar del género regional mexicano. (Captura de pantalla )

El acto protocolario del Grito de Independencia se programó a las 23:00 horas desde el balcón principal, a cargo de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

PUBLICIDAD

Tras el protocolo cívico y el espectáculo de pirotecnia y rayos láser, la cartelera nocturna incluye el concierto del concepto 90’s Pop Tour.

La agrupación colectiva cuenta con la participación de figuras de la música pop como Benny Ibarra, Moenia, Mercurio, Caló, Litzy, Ari Borovoy y Érika Zaba.

Las presentaciones musicales de la noche festiva en la capital de Sinaloa tienen previsto concluir a las 02:00 horas.