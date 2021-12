Tristán, hijo de Yahir, negó haber sufrido una sobredosis

Tristán Othón, hijo de Yahir, explotó hoy en sus redes sociales para negar información sobre una supuesta sobredosis de drogas.(Foto: Instagram/@tristan_gss)

Tristán Othon, hijo del cantante Yahir, explotó esta mañana en sus redes sociales para desmentir el rumor de que había sido hospitalizado de emergencia por una sobredosis.

Vestido de negro y con lentes de sol, Tristán vociferó ante sus seguidores que la información era falsa y que incluso él había pasado la noche en casa de sus amigos.

“¿Sobredosis? Dejen de hacerle caso a gente pende… por favor, porque yo estoy bien, mira ahí dormí, tapadito con mi amiguito en su cuarto, estoy bien...”, mencionó en un video en vivo en su cuenta de instagram.

De acuerdo a la revista TvNotas, Tristán afirmó que el rumor fue esparcido por una persona de origen argentino contra quien arremetió fuertemente diciendo “y te lo digo a ti argentino, carnal ¿dónde estás? ¿Quieres que te compre un boleto para México, para que tope de frente, me lo digas en la cara y te parta tu madr*?”

Tristán Othon afirmó en un video en vivo en sus redes sociales estar harto de la presión social tras correrse un rumor de que había sido hospitalizado por una sobredosis.

Aseguró también que por la difusión de este rumor su mamá, Jacqueline Fierros, se encontraba muy afectada, tanto que no había parado de llorar y que incluso se comunicó muy preocupada con él.

“Te doy una semana para que me contestes, no ande diciendo mamad*s que mi mamá me habló bien preocupada, ¿Sabes cuántas veces lloró mi mamá? Para mí ella es el amor de mi vida carnal”, puntualizó.

Es de saberse que el joven de 23 años ha pasado ya por diferentes centros de rehabilitación donde ha tratado de sobrellevar su problema con las drogas.

En recientes entrevistas, su padre Yahir comentó que se encuentra preocupado por la recaída de su hijo en las adicciones y que es precisamente este motivo el que lo está orillando a tomar decisiones tan precipitadas como la de ser actor de cine para adultos.

“La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, ¿no?. Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, mencionó el intérprete de La locura.

Tristán Othón ha utilizado sus redes sociales para sustentar su decisión sobre ser actor para contenido de adultos (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Tristán ha dado mucho de qué hablar desde su reaparición en los medios de comunicación los primeros días de noviembre, cuando realizó una entrevista con la revista de espectáculos TvNotas para detallar la lejana relación con su padre, su dura batalla contra las adicciones, su orientación sexual y su deseo por convertirse en actor de películas pornográficas.

El pasado 5 de noviembre debutó en la página de contenido exclusivo para adultos OnlyFans con su primer video sexual; para su mala suerte, el video fue filtrado por varios usuarios de redes sociales que tuvieron acceso al contenido y grabaron pantalla para compartirlo en redes sociales y en links de descarga.

Recientemente para el programa matutino Hoy, Yahir comentó no se encuentra de acuerdo con las decisiones que ha tomado su hijo y a pesar de no tener un problema con su orientación sexual, destacó no estar de acuerdo en la forma en la que se expone en internet sin medir las consecuencias; el sonorense también expresó estar en desacuerdo con la intención que tiene su hijo de convertirse en actor de contenido para adultos.

El exconcursante de La Academia confesó no estar de acuerdo en la decisiones que su hijo Tristán está tomando (Foto: Instagram/@tristan_gss)

No obstante, Tristán por su parte espera que su padre lo acepte y apoye como es, así lo dio a conocer en una transmisión en vivo en sus redes sociales hace unos días:

“Mi papá me va aceptar como sea; es mi papá yo lo conozco mejor que otra persona. Él es una persona super amorosa y cariñosa, respetuosa, claramente que me va a aceptar. Lo que estoy pensando que tal vez no acepte es la manera en la que lo pude haber manejado, pudo haber sido una falta de comunicación, pero claro que él me acepta y todo estará bien”, mencionó.

