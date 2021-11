Tristán, hijo de Yahir, confirmó ser bisexual y debutó en OnlyFans

El hijo mayor de Yahir confirmó ser bisexual

A días de que una revista de espectáculos publicara la noticia, es ahora Tristán Othon Fierros quien utilizó sus redes sociales para romper el silencio y hablar de manera muy libre sobre el tema. El hijo mayor del cantante Yahir confirmó que su verdadera orientación sexual es la bisexualidad y pidió a los medios de comunicación dejar de etiquetarlo sin primero escuchar “de voz propia” lo que él dice. Además el también rapero aprovechó la oportunidad para compartir su usuario de OnlyFans y asegurar que habrá mucho contenido erótico para mujeres y hombres.

“¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor ,güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí”, explicó al iniciar su live en Instagram.

No fue difícil para él darse cuenta de que le atraían ambos géneros, pues un día comenzaron a llamarle la atención los hombres y decidió tener su primera relación. Su madre, Jacqueline Fierros, fue la única en enterarse, pues desde el mes de agosto no tiene contacto con su padre, pero espera obtener su apoyo.

El influencer desmintió algunas partes de su entrevista para una revista de espectáculos (Foto: Instagram/@tristan_gss)

“No sé por qué dicen que me di cuenta hasta ahora de que soy bi, porque siempre lo he sabido, la gente siempre lo ha sabido, era algo muy obvio. No se trata tanto de mí, siento que las personas se están enfocando mucho en eso pero si quería la gente que aclarara esta duda y yo también quería aclarar eso, pero dejemos de decir ‘vamos a mirarlo porque es bisexual’. Para mí esto es ser como los demás, está chido”, agregó.

Trsitán aprovechó para desmentir algunas partes de su entrevista con TVNotas dónde mencionaron que le pidió “amor sin condiciones” y arreglar su relación a Yahir, ya que en algún momento se cansó de vivir como él, con su fama por su participación en La Academia, ante la sociedad que solo lo ubicaba por ser hijo del cantante. El influencer se burló de la frase: “El amor no se exige. Ámame como soy, eso quiero. Te extraño”, ya que mencionó que no fue así como lo dijo.

“Mi papá me va aceptar como sea" mencionó Tristán (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Por este motivo, los seguidores del influencer le cuestionaron sobre la relación con su padre ya que previamente confirmó que efectivamente no lo ha visto y mucho menos le ha hablado de manera directa sobre su sexualidad:

“Mi papá me va aceptar como sea; es mi papá yo lo conozco mejor que otra persona. Él es una persona super amorosa y cariñosa, respetuosa, claramente que me va a aceptar. Lo que estoy pensando que tal vez no acepte es la manera en la que lo pude haber manejado, pudo haber sido una falta de comunicación, pero claro que él me acepta y todo estará bien”, mencionó.

Tristán también desmintió que tenga una relación con un hombre (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Tristán también argumentó que era falsa la noticia sobre una relación con otro hombre ya que él no “funciona” en relaciones monógamas sino “cree en el poliamor”. Además mencionó que a pesar de su sexualidad tiene una inclinación sexual más por las mujeres por lo que tal vez jamás andaría de manera sentimental con un hombre.

“No tendría una relación amorosa con un hombre. Fíjate que me inclino más por las mujeres. Me llaman la atención varios aspectos de los hombres; acepto también que es un tema psicológico muy importante del que hay que saber y debemos informarnos güey. Todos tenemos un lado femenino y que yo lo acepte más que otros es diferente”, confesó a sus seguidores.

Finalizó su transmisión compartiendo el enlace de su perfil de OnlyFans y asegurando que habrá contenido para ambos sexos donde el morbo y el erotismo abundará.

